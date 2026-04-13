The Lords of Altamont, “Forever Loaded”. Il Disco della Settimana.

Dalle strade di Los Angeles il ritorno dei signori del fuzz. Forever Loaded è un concentrato di adrenalina, velocità e selvaggio spirito garage-punk.

La formazione garage rock statunitense The Lords of Altamont ha annunciato l’uscita del suo ottavo album in studio, intitolato Forever Loaded. Il disco, pubblicato dall’etichetta Heavy Psych Sounds, è disponibile nei formati digitali, CD digipak e in diverse varianti di vinile in edizione limitata.

Composto da 10 tracce inedite, Forever Loaded rappresenta l’evoluzione del suono della band nell’arco dei suoi 28 anni di attività. Registrato in diverse sessioni internazionali, l’album mantiene l’approccio stilistico che ha caratterizzato la carriera del gruppo, fondendo le influenze del garage punk californiano con il rock n’ roll più classico. Tutti i brani sono stati scritti dai membri della band, con testi a cura del fondatore Jake Cavaliere.

Fondati nel 1999 da Jake Cavaliere (già membro dei The Bomboras), i The Lords of Altamont traggono ispirazione dalla scena rock di Detroit, dal rhythm and blues londinese degli anni ’60, dal punk newyorkese degli anni ’70 e dall’immaginario dei bikers movie anni ’60.

La band propone un rock and roll crudo che trae ispirazione dall’evento che segnò la fine dell’era della “pace e dell’amore”. Il famigerato concerto gratuito di Altamont del 6 dicembre 1969, presentato all’epoca come la “Woodstock dell’Ovest”, fu invece caratterizzato dall’uso di droghe pesanti e da scontri fisici con catene e tirapugni. Questo clima di tensione generale si concluse con quattro nascite, quattro decessi e ingenti danni materiali.

Mentre il movimento hippy si sviluppava nella Bay Area, i precursori del suono dei Lords of Altamont (Stooges, MC5, etc.) suonavano ritmi ad alta energia nei locali di Detroit e nei club del Sunset Strip di Los Angeles. Le influenze della band includono in egual misura il British RnB della metà degli anni ’60 e la scena della Bowery di New York degli anni ’70. Il gruppo si ispira inoltre ai giovani che suonano riff primitivi su chitarre economiche nei garage di tutti gli Stati Uniti, tra motociclette customizzate e motori V-8 americani, dove l’odore dei gas di scarico e l’impatto fisico creano il rock’n’roll più autentico.

Nel corso di oltre due decenni di attività, la band ha condiviso il palco con artisti del calibro di The Who e The Cramps, annoverando tra i propri componenti anche Michael Davis degli MC5 e membri di Fuzztones. Nonostante i diversi cambi di formazione, il gruppo guidato da Cavaliere continua a mantenere una presenza costante nel panorama rock internazionale.

L’album è acquistabile presso lo store ufficiale dell’etichetta e sulla piattaforma Bandcamp: Heavy Psych Sounds: Link allo store Bandcamp: Link alla pagina

“Forever Loaded” di The Lords of Altamont è il nostro Disco della Settimana!