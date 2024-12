The Cleopatras “Christmas is for everyone”

In rotazione sulle frequenze di Controradio il nuovo brano natalizio delle Cleopatras: “Christmas is for everyone”, canzone che celebra la diversità e invita tutti a unirsi nella pace e nell’amore del periodo natalizio.

“Christmas is for everyone” è un brano che gioca ironicamente con il significato del Natale come festa universale, che include tutti, senza distinzioni di etnia, orientamento sessuale o dinamiche familiari. Il Natale diventa quindi una celebrazione per chiunque. Ma sarebbe sbagliato definirlo solo come un pezzo leggero; il riferimento a Gesù come ad un “ragazzo di colore dalla Palestina, ucciso per i nostri peccati proprio come accade oggi, nato da una madre single e amico degli emarginati”, è un chiaro rimando, volutamente diretto e provocatorio, agli scenari geopolitici attuali. Così descrivono la canzone le Cleopatras, storica band rock” roll toscana tutta al femminile in giro dal 1998!

“Scrivere una canzone di Natale era uno dei nostri sogni nel cassetto – aggiunge la band- sembrerebbe poco punk, ma in realtà tante band l’hanno fatto, e non volevamo essere da meno. Cimentarsi con la scrittura di un pezzo natalizio originale si è rivelato una bella sfida; bisogna infatti trovare l’atmosfera giusta, ma senza perdere la propria identità. Il testo nasce da una riflessione sul significato profondo di questa festa; innanzitutto, i veri valori che dovrebbero contraddistinguerla spesso sono solo apparenti.

Musicalmente si tratta di un classico pezzo pop-punk che è stato ‘candito’ con delle campanelle per dargli un tocco festivo”.