The Cage a Livorno. Grande giornata di apertura sabato 5 ottobre!

Apertura di stagione di sabato 5 ottobre. Il primo appuntamento a firma Cage, infatti, consisterà nella presentazione dei libri di Bobo Rondelli e The Zen Circus presso il Chioschino di Villa Fabbricotti: in collaborazione con Itinera e Comune di Livorno, la leggenda della musica livornese e l’affermata band pisana si raccontano intervistandosi a vicenda, in un viaggio tra le rispettive biografie (“Cos’hai da guardare” di Rondelli e “Andate tutti affanculo” degli Zen, entrambi editi da Mondadori), piene di storie e aneddoti in perfetto stile “rock ‘n’ roll”. Luogo ideale è Villa Fabbricotti, polmone verde di Livorno e luogo di aggregazione giovanile e sociale tutto ad ingresso rigorosamente gratuito.

La musica dal vivo arriva poi alle 21,00 al The Cage vero e proprio, con European Social Sound 4 U, il contest interregionale di gruppi emergenti promosso da Regione Toscana grazie all’apporto di Fondo Sociale Europeo e del progetto Giovanisì. Il locale di via del Vecchio Lazzeretto è stato scelto per ospitare le semifinali toscane del concorso: otto band si alterneranno sul palco pronte a darsi battaglia per passare il turno e avvicinarsi alla finale nazionale di Matera, con in testa l’ambito premio di 10.000 € inservizi utili a promuovere l’attività artistica. Si sfideranno quindi Allegra Gente, Bangcock, Emma Morton & The Graces, Giulia Ventisette Band, Michela Marinò & i No Idols, Lorenzo Taccini e Matteo Mori Duo, Blackpool Sound e Reel Tape; dopo le esibizioni delle band in gara arriverà il momento dell’ospite d’eccezione, i THE EX.

La band olandese torna al The Cage in un concerto che si preannuncia leggendario: veri sperimentatori, iThe Ex sono stati tra i primi artisti rock a unire alle loro sonorità primordiali di stampo post-punkelementi di free jazz e world music, termine che in questo caso abbraccia varie culture mondiali, dalla tradizione ungherese ai ritmi tribali africani, in un arcobaleno di suoni che li ha portati a produrre ben 13 album in studio più 2 dischi live, oltre a innumerevoli collaborazioni e produzioni che rendono la lista della loro discografia veramente immensa. L’intero concerto, compreso il successivo aftershow di My Generation, sarà come da tradizione ad ingresso gratuito.

TUTTI GLI EVENTI DEL 5 OTTOBRE AD INGRESSO GRATUITO INFO