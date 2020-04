“The benefit of things to come” con Langhorne Slim, Radio Birdman e tanti altri

The Benefit of Things to Come” è una compilation digitale creata per supportare il nuovo ospedale da campo costruito da volontari a Bergamo.

Contiene 19 tracce inedite donate dalle band del catalogo Wild Honey Records.

È disponibile esclusivamente su Bandcamp e i fondi raccolti saranno interamente donati al nuovo ospedale da campo costruito dai volontari a Bergamo

C’è di tutto: da artisti ormai di picco della scena folk-rock americana (Langhorne Slim) a leggende degli anni ’70 ancora attive (Radio Birdman, Rubinoos) alle nuove (e un po’ meno nuove) leve del rock’n’roll italiano (Bee Bee Sea, Freez, Love Trap, The Peawees, etc) fino alla scena garage del Wisconsin (The Goodnight Loving, Beach Patrol, The Midwest Beat).

Tutti hanno donato pezzi inediti, anche con la benevolenza di qualche grossa casa discografica che ora li ha sotto contratto.

ASCOLTA L’INTERVISTA A CURA DI GIUSTINA TERENZI

Tracklist e credits

1. Langhorne Slim – Nowhere To Go

2. The Rubinoos – It Hurts To Be In Love

3. The Peawees – Alone Again Or (Love cover)

4. Radio Birdman – What It’s For (Studio demo)

5. Kenny Tudrick – Stay Down

6. Doug Tuttle – Nothing New

7. Bee Bee Sea – I Shouted II (Demo)

8. MojoMatt – Please Come Back To Me

9. Matt Joyce – Figured Out Your Game

10. Miss Chain & the Broken Heels – Be With Me (The Yum Yums cover)

11. Freez – Not A Punk Song

12. The Midnight Kings – Black Jack

13. Bad Sports – Ode To Power (Demo)

14. The Goodnight Loving – Up North Girl

15. John Paul Keith – The Sun’s Gonna Shine Again (Demo)

16. Peralta – In Your Mind

17. The Midwest Beat – Henhouse Blues

18. Beach Patrol – Everything Will Fall (Right Into Place)

19. Love Trap – Nobody’s Nixon (Cass McCombs cover)