Sab 22 Nov 2025
Tesoriera Pd toscano si dimette, lettera a segretario Fossi
Tesoriera Pd toscano si dimette, lettera a segretario Fossi

By Raffaele Palumbo
La tesoriera regionale del Partito democratico Alberta Ticciati, sindaca di Campiglia Marittima, si è dimessa dal suo incarico nel partito. E lo ha fatto con una lettera dove parla di decisione politica.

La sindaca di Campiglia Marittima (Livorno) Alberta Ticciati si è dimessa dal ruolo di tesoriera del Pd toscano. La lettera di dimissioni, si legge sull’edizione odierna de Il Tirreno che dà notizia dell’addio, è stata recapitata al segretario dem toscano Emiliano Fossi: “Ho mandato quella lettera, ma le mie dimissioni saranno ufficializzate solo di fronte all’assemblea regionale del partito” commenta Ticciati che precisa come la scelta non sia “per motivi personali” ma frutto di una “decisione politica”. “Ho preferito non dire niente sulla mia decisione, in quanto ritengo corretto in questa fase prima muovere tutti i passi necessari con gli organi del partito – spiega la sindaca al quotidiano -. E’ giusto così, la mia era la seconda nomina per importanza del Pd toscano, dopo quella del segretario”.

