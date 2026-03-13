Controradio Streaming
Ven 13 Mar 2026
Controradio Streaming
ToscanaCronacaTerrorismo, perquisiti centro islamico Monteroni d'Arbia e casa del suo presidente
ToscanaCronaca

Terrorismo, perquisiti centro islamico Monteroni d’Arbia e casa del suo presidente

By Domenico Guarino
monteroni

Perquisiti dalla Dda di Firenze, in un’indagine anti-terrorismo, il Centro culturale islamico di Monteroni d’Arbia (Siena) e l’abitazione del presidente dell’associazione ‘Nur’, ente che gestisce l’immobile. A darne notizia è il Corriere di Siena evidenziando come la stessa Dda stia indagando per l’ “ipotesi di associazione con finalità di terrorismo”.

Il presidente del centro islamico di Monteroni – struttura che può ospitare fino a 300 persone – è un 36enne con cittadinanza italiana. Nel corso delle perquisizioni gli inquirenti hanno sequestrato vario materiale, tra cui documenti e dispositivi, telefoni e pc, di cui sarà fatta copia forense.A guidare l’inchiesta è il pm Antonino Nastasi della Dda a Firenze, ma già sostituto procuratore alla procura di Siena.

L’obiettivo dell’indagine, partita a largo raggio nel 2022, sarebbe di verificare potenziali connessioni tra i frequentatori del centro islamico di Monteroni ed ambienti terroristici. A insospettire gli investigatori sarebbero state alcune conversazioni captate ed avvenute tra alcune persone all’interno del centro culturale islamico nel paese a sud di Siena. Stando a quanto ricostruito dal quotidiano, nelle medesime conversazioni sarebbero stati fatti riferimenti sia all’Isis sia a Gaza tali da meritare l’accertamento della Dda.

Non solo la Dda di Firenze ma anche altre e diverse procure italiane indagano sulla presenza nel Paese di presunte cellule periferiche di un’associazione. Per verificare questa ipotesi, all’alba di ieri, su disposizione del procuratore di Firenze, Rosa Volpe, e del pm Antonio Nastasi, è stata eseguita una perquisizione dell’abitazione del presidente, 36 anni, del centro islamico a Monteroni d’Arbia, che risulta indagato per associazione con finalità di terrorismo islamico.

Le perquisizioni, secondo fonti giudiziarie, hanno successivamente riguardato anche l’immobile che ospita la moschea, gestito dall’associazione Nur di cui è presidente il 36enne. L’indagine fiorentina, secondo fonti giudiziarie, è in collegamento con diverse procure italiane ma è slegata con quella partita dalla procura di Genova sul presunto finanziamento ai terroristi di Hamas.

Articolo precedente
Franchi: installata quinta trave d’acciaio in Curva Fiesole, “nessun ritardo su cronoprogramma lavori”
Articolo successivo
Sesto Fiorentino: Ecolò esce da coalizione centrosinistra in vista delle Amministrative

Articoli correlati

Abbiamo parlato di

ToscanaFirenzeRegione ToscanaNewslineGiornale radio nazionaleComune di FirenzeDario NardellaEugenio GianiCoronavirus ToscanaCovid-19Gimmy TranquilloEnrico RossiBravo chi ascoltaPratoSara FunaroPisaAd ovest di padalinoComune di PratoStefania SaccardiVigili del Fuoco

Categorie

Toscana31381Cronaca18918Politica4241Cultura & Spettacolo3849Diritti2648Sanità2545

CHI SIAMO

Controradio testata giornalistica radiodiffusa registrata presso il Tribunale di Firenze (n. 2483 - 31/03/1976) Controradio Srl - via del Rosso Fiorentino 2/b - 50142 Firenze - Tel 055.73.99910 - P. IVA 03353190485 - SDI: M5UXCR1
Cookie Policy di www.controradio.it
Privacy Policy di www.controradio.it

Contattaci: [email protected]

SEGUICI