Franchi: installata quinta trave d’acciaio in Curva Fiesole, “nessun ritardo su cronoprogramma lavori”

È quanto ha spiegato il direttore tecnico del cantiere dello stadio Artemio Franchi di Firenze Luca Buzzoni nel corso della seduta della commissione sport di Palazzo Vecchio che si è riunita stamani alla presenza anche dell’assessora allo sport Letizia Perini e del direttore dei servizi tecnici Alessandro Dreoni.

Buzzoni ha spiegato che ad oggi “le aree di lavoro attualmente in corso sono riepilogabili in quattro-cinque macrocategorie. In questo momento abbiamo in corso le attività legate all’ampliamento degli interrati sul lato della Maratona. Sono poi in corso le attività di restauro delle strutture vincolate esistenti realizzate negli anni ’30. Per la nuova Fiesole le strutture in cemento armato sono sostanzialmente finite, salvo alcuni elementi secondari. E c’è il varo delle strutture in acciaio che sono il focus principale in questi giorni. L’ultima macro categoria in corso è quella della realizzazione dei micropali che si stanno realizzando perimetralmente alla Fiesole sull’esterno della curva, che andranno a costituire le fondazioni delle colonne che supporteranno dall’esterno la copertura del Franchi”.

Sul problema relativo alla seconda trave, Buzzoni ha spiegato che in quel caso “si è verificato un disallineamento di pochi centimetri”, tuttavia “ad oggi sul montaggio delle travi e delle strutture in acciaio non abbiamo ritardi”.

Attualmente, è stato spiegato, le persone al lavoro in cantiere sono tra le 50 e le 70, oltre a coloro che sono negli stabilimenti. Tra le domande fatte dai consiglieri quella sulla torre di Maratona: “I lavori sulla torre – ha risposto Buzzoni – sono conclusi. Sul ‘pennone’ oggi, secondo le normative odierne, non è possibile installare la bandiera che in origine era installata. Così si è deciso per la sostituzione del ‘pennone’ e le ditte stanno selezionando il fornitore”.