Terremoto in provincia di Perugia, avvertito anche in Toscana

Firenze, un forte terremoto è stato avvertito a Perugia, secondo i testimoni la scossa sarebbe stata piuttosto intensa e avvertita bene dalla popolazione in diverse aree della città.

Secondo una prima stima su Twitter dell’Istituto nazionale di geofisica il terremoto ha avuto una magnitudo tra 4.3 e 4.8. Il sisma è stato registrato alle 16:05 in provincia di Perugia, in particolare nella zona di Umbertide.

“Scossa di terremoto avvertita nelle province di Arezzo e Siena di Ml 4.4 con epicentro a Umbertide (Perugia). Stiamo verificando con la sala operativa regionale la situazione”. E’ quanto scritto dal presidente della Regione Eugenio Giani sui social.

La Regione Umbria ha confermato che non si segnalano emergenze in provincia di Perugia. La presidente Donatella Tesei segue l’evolversi della situazione, in contatto con i vertici della Protezione civile.

“Si è sentito fortissimo”, ha detto il sindaco di Umbertide, Luca Carizia, spiegando di avere subito avviato i sopralluoghi, in primo luogo nell’ospedale e negli edifici scolastici e confermando che al momento non si segnalano danni. Per precauzione, a Umbertide domani le scuole resteranno chiuse.

Sempre in maniera precauzionale, per permettere i controlli, è stata anche temporaneamente sospesa la circolazione dei treni sulla ex Ferrovia centrale umbra tra Ponte Pattoli, nella zona di Perugia, e Ranchi, nel Tifernate, secondo quanto ha annunciato Rfi. A Umbertide e nelle frazioni, la paura è stata comunque tanta. “Ma la situazione è tranquilla”, spiegano i cittadini.

“Il mio palazzo ha tremato fortissimo – racconta un uomo – e le finestre sembrava che dovessero rompersi, ma poi non ci sono stati danni, è tutto a posto”.

“E’ stata una scossa forte, forse sussultoria – spiega un altro residente – ed è stata anche piuttosto lunga”.

La memoria di tutti torna al sisma del 2016, e, prima, a quello del ’97. Un anziano racconta di una forte scossa nel 1984: la mappa della sismicità preparata dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia indica che risale al 29 aprile di quell’anno, con magnitudo 5.6 e che interessò tutta l’Umbria settentrionale.

Tra le località più danneggiate, Assisi, Gubbio, Perugia Città di Castello e proprio Umbertide. Quella colpita “è una zona che ha una sismicità storica e recente importante”, ha spiegato ancora il direttore dell’Osservatorio nazionale terremoti dell’Ingv Stramondo. E’ possibile dire al momento che “il terremoto è avvenuto in un’area nella quale il meccanismo è quello estensionale, tipico della zona degli Appennini”, una sorta di ‘stiramento’ della crosta terrestre in corrispondenza dell’Appennino con un conseguente allargamento dell’Italia Centrale”.