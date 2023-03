Arriva nel Mugello il primo treno ibrido di Trenitalia

Il Treno Blues a tripla alimentazione è in servizio commerciale nel Mugello, è partito dalla stazione di Firenze Campo di Marte.

Il treno Blues di Trenitalia è un treno ibrido a tripla alimentazione (elettrica, diesel e batteria) che oggi è partito dalla stazione di Campo di Marte in direzione Borgo san Lorenzo (Firenze), il treno sarà usato come servizio commerciale nel Mugello.

Nel viaggio da Firenze, sul treno erano presenti diverse personalità politiche tra cui il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, il direttore business regionale Trenitalia Sabrina De Filippis e il sindaco di Bordo San Lorenzo Paolo Omboni. “L’entrata in servizio del Blues – ha spiegato De Filippis – rende concreti gli investimenti di Trenitalia in Toscana e rappresenta motivo di soddisfazione e orgoglio. Prosegue così il percorso di rinnovamento della flotta del regionale di Trenitalia”.

“Il Blues consente di uscire dalla stazione di Campo di Marte col sistema elettrificato, – ha aggiunto il presidente della Regione Giani – riesce da un lato ad andare a gasolio nella salita verso Vaglia e poi magari a entrare nella stazione ambientalmente sostenibile di Borgo San Lorenzo con le batterie. È una possibilità di usare tre sistemi, autosufficienza elettrica, la dipendenza elettrica e il gasolio. Questo è un treno di altissimo livello e specializzazione, Trenitalia si sta impegnando: è un modo per dare risposte a un territorio che soprattutto nel versante da Borgo San Lorenzo a Pontassieve riscontra criticità per i lavori che Rfi sta facendo sulla linea. Il nostro obiettivo è arrivare ai 130 anni della Faentina con quattro treni per Borgo San Lorenzo, due per arrivare a Firenze e due per consentire il rientro dopo le 20, con un treno alle 21.45 e uno alle 22.45”.