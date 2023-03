Arrivano in Toscana i primi quattro treni Pop

Firenze, da martedì 8 sui binari Toscani hanno iniziato a circolare quattro treni Pop del gruppo Fs Italiane Trenitalia, i primi di una fornitura di 19 nuovi treni per l’anno 2023. I treni sono stati progettati e costruiti da Alstom e sono stati consegnati oggi da Trenitalia alla Regione Toscana.

Per il loro arrivo è stata fatta in Toscana una cerimonia alla stazione di Firenze Santa Maria Novella, durante l’inaugurazione è stato fatto un primo viaggio fino a Prato. I Pop dovranno circolare sulla linea di cintura tra Pistoia, Prato, Firenze e Montevarchi.

I treni Pop sono formati da quattro carrozze e consentirebbero di ospitare 500 persone, di cui 300 sono i posti a sedere e 12 i posti per le biciclette, vi sarà inoltre la possibilità di ricaricare le bici elettriche. Nel treno vi saranno prese elettriche e USB per ogni posto a sedere, una climatizzazione autoregolante, 30 monitor che forniranno informazioni durante il viaggio e 32 telecamere di videosorveglianza.

I materiali di costruzione dei treni Pop sono fino al 95% riciclabili e “hanno un consumo energetico inferiore del 30%”, afferma il direttore Business Regionale di Trenitalia Sabrina de Filippis, aggiungendo inoltre che “continuiamo ad investire sulla qualità del servizio abbassando notevolmente l’età media del parco rotabili nella Toscana: noi arriveremo nei prossimi tre anni a sette anni di vita media dei rotabili rispetto ai 16-20 che noi avevamo qualche anno fa, quindi per questa realtà è veramente una svolta qualitativa importante di cui siamo molto orgogliosi”. Il Contratto di Servizio siglato con la Regione Toscana per il periodo 2019-2034 prevede l’arrivo in regione di

nuovi 100 treni tra Rock, Pop e Blues.