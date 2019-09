Tempo Reale Festival, sezione autunnale Y dal 22 settembre al 2 ottobre

Torna il Tempo Reale Festival nella sezione autunnale Y dal 22 settembre al 2 ottobre, il tema della stagione “Borderscape” esplora il paesaggio di confine fra generi e tecnologie attraverso l’incontro fra pionieri e nuovi talenti della scena elettronica

La sezione Y punta sulla formazione attraverso una serie di laboratori intensivi sotto la guida di eccellenze della scena italiana e internazionale rappresentanti della più innovativa ricerca musicale come i francesi MOTUS, il napoletano Elio Martuscello, eclettico conductor di live electronics e il compositore e animatore culturale, Michelangelo Lupone il cui lavoro si rivolge all’ambiente di ascolto fra arte e scienza, inventore di nuove tecnologie come Tubi sonori, Planofoni®, collabora con artisti contemporanei fra cui Pistoletto e Paladino. Mentre dall’attuale scena taliana spunta una nuova idea di esperienza sensoriale, la band emergente del pop elettronico i dTHEd, trio artistico che propone opere multidisciplinari basate sulla percezione dei neurodiversi.

Protagoniste dunque le nuove tecnologie e la commistione di generi, ad aprire la sezione Y l’installazione sonora attualizzata da Tempo Reale presso il Centro EX 3 Gavinana (22/9 visita guidata all’opera h. 16.30, 17.30) MEMORIALE AUSCHWITZ in cui “la musica di Nono vibra all’unisono con le altre parti dell’opera. Il materiale sonoro emerge ciclicamente, ad ondate. Lotta insieme ai colori contro la violenza nera della cancellazione. Sono lamenti, grida, tumulti” (Paolo Samonà). MEMORIALE AUSCHWITZ è un’opera collettiva dedicata al campo di sterminio di Auschwitz recentemente riallestita a Firenze. Così come nella sua versione originale in Polonia, l’opera integra la diffusione sonora della composizione di Luigi Nono Ricorda cosa ti hanno fatto in Auschwitz,Tempo Reale ha curato, insieme all’azienda toscana K-Array, l’attualizzazione della parte sonora, sia sul piano ingegneristico che su quello musicale.

Per la prima volta a Firenze in collaborazione con il gruppo francese MOTUS (24-25/9, h. 19.30, 21.30) viene allestito l’Acousmonium, una vera e propria orchestra composta da 80 altoparlanti di diverse forme e dimensioni alla Limonaia di Villa Strozzi, ogni elemento “suona” con una connotazione timbrica diversa, lasciando al compositore-interprete la possibilità di esplorare lo spazio e la prospettiva in maniera estremamente coinvolgente.

In un panorama di sperimentazione spicca la giornata monografica (27/9, h. 18.30 Villa Strozzi, conferenza, h. 21.30 concerto, Limonaia di Villa Strozzi) dedicata a uno dei mostri sacri della elettronica Michelangelo Lupone che vanta collaborazioni con artisti visivi e coreografi di fama internazionale, in una conferenza illustra la sua ricerca, nel concerto serale sperimentazione musicale e tecnologica si intrecciano con risultati di assoluta originalità.

Sabato 28/9 è la volta di BorderSong, progetto dedicato alla canzone, in cui emergono musicisti selezionati attraverso un bando pubblico e una band italiana emergente del pop elettronico i dTHEd,il loro primo album (2019) è ispirato a proggetti di Timothy Morton e alle alterazioni sensoriali dei neurodiversi, sono un trio di arte multidisciplinare e oltre alla musica realizzano grafica, performance, video all’insegna dell’esperienza sensoriale.

Lunedì 30/9 si presenta l’Acusmatica secondo la scena di tre paesi diversi e lontani Cina-Iran-Messico. Fruttuosa collaborazione con la più importante comunità internazionale della musica elettroacustica di cui Tempo Reale è delegato italiano.

In chiusura il 2/10, h. 21.30 alla Limonaia di Villa Strozzi, le pratiche improvvisative di Elio Martusciello e la sua particolare conduction (basata su un linguaggio di segni che indicano gli eventi sonori da eseguire, sempre in movimento e in trasformazione) sono oggetto di un laboratorio intensivo e di una performance originale che punta alla collaborazione fra generi e realtà sonore distanti in un percorso per improvvisatori unico nel suo genere.

Biglietticoncerti 5 €

22 settembre: ingresso libero con prenotazione ([email protected])

27 settembre (conferenza): ingresso libero

Luoghi

Villa Strozzi e Limonaia di Villa Strozzi, via Pisana 77, Firenze

Centro EX 3 Gavinana, viale Donato Giannotti, 75-81, Firenze

Informazioni:[email protected], tel. 055717270

INFO