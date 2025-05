Suzanne Vega, “Flying With Angels”. Il Disco della Settimana.

La madrina di tutte le cantautrici “indie”, torna, a quarant’anni la prodigioso esordio e a nove dall’ultimo lavoro con un nuovo buon album di materiale originale.

Nel pieno degli anni ’80, quando la figura della folksinger in stile Greenwich Village era tutt’altro che di moda, una giovanissima Suzanne Vega esordiva con l’album omonimo prodotto da Lenny Kaye in cui, con voce gentile e chitarre acustiche riusciva nel miracolo di far diventare “mainstream” brani come “Marlene On The Wall” o “Small Blue Thing”, un successo che diventò planetario con il successivo “Solitude Standing”, del 1987, che conteneva la hit “Luka” o il pluricampionato “Tom’s Dinner”.

Da allora la carriera della cantautrice, nata a Santa Monica ma cresciuta a New York, ha continuato con una serie di buoni album per una carriera assolutamente personale ed onesta ma lontana dai riflettori del grande successo. Il suo fulminante esordio però divenne un vero standard iconico per tutta una serie di nuove cantautrici che hanno fatto proprio lo stile acustico e l’approccio intimista e narrativo. Impossibile, ad esempio, non considerare sua erede la talentuosa Cat Power, ma nanche Beth Orton, Aimee Mann, Fiona Apple, fino alle più recenti Sharon Van Etten, Aldous Harding, Lael Neale ed infinite altre.

A nove anni dal precedente “Lover, Beloved: Songs From An Evening With Carson McCullers” del 2016 Suzanne Vega torna con un nuovo album di inediti prodotto da Gerry Leonard, già storico collaboratore e chitarrista al fianco di David Bowie.

“Flying With Angels” è un disco di 38 minuti, ma piuttosto variegato; ai classici acquerelli elettroacustici si alternano inserti alternative rock (“Rats”, “Witch”), una splendida incursione nel soul più raffinato (“Love Thief”), echi dylaniani (“Chambermaid”, esplicito tributo ad “I Want You”), southern blues (“Lucinda”).

“Flying With Angels” è il nostro “Disco della Settimana”.