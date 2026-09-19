Suvignano Tenuta Aperta, ottava edizione della giornata contro la mafia

La Tenuta di Suvignano ha aperto ancora una volta le porte alla cittadinanza per una giornata dedicata alla legalità, alla memoria e al contrasto alla criminalità organizzata. L’ottava edizione di Suvignano Tenuta Aperta, promossa dalla Regione Toscana e dai Comuni di Monteroni d’Arbia e Murlo, ha riunito istituzioni, magistrati, investigatori, giornalisti ed associazioni attorno a una domanda centrale: come sono cambiate le mafie e quali strumenti servono oggi per contrastarle?

Quello odierno è stato un evento con un significato particolare. I 638 ettari della Tenuta di Suvignano, tra Monteroni e Murlo, un tempo riconducibili a Cosa nostra, sono stati infatti confiscati e restituiti alla collettività attraverso la Regione. Dal 2019 la gestione è affidata all’Ente Terre Regionali Toscana. Oggi Suvignano è al tempo stesso azienda agricola e zootecnica e presidio per la promozione della cultura della legalità democratica.

Dopo i saluti istituzionali del presidente della Regione, Eugenio Giani, e dei sindaci di Monteroni d’Arbia e Murlo, Gabriele Berni e Davide Ricci, la giornata si è aperta con il confronto “Coltivare legalità, l’impegno delle associazioni nei territori”, dedicato all’attività delle realtà impegnate sul fronte dell’antimafia e alle prospettive per rafforzare la cultura della legalità.

“Suvignano è un investimento a cielo aperto che la Regione porta avanti con continuità, anno dopo anno, mettendo risorse concrete per far vivere queste terre e restituire lavoro e produttività a un bene sottratto alle mafie”, ha sottolineato il presidente Giani. Un impegno, ha aggiunto, che trova nella manifestazione una continuità che va oltre la dimensione della memoria: “Otto edizioni di questa festa raccontano un impegno che non si esaurisce in una giornata di memoria, ma si traduce in bilanci, investimenti agricoli e zootecnici, nell’essere un presidio quotidiano del territorio, giorno dopo giorno, perché il contrasto si costruisce con l’azione quotidiana”.

Il cuore dell’iniziativa è stato il confronto “Mafie, una sfida ancora aperta, cosa è cambiato, cosa resta da fare”, moderato dalla vicepresidente della Regione, Mia Diop. Al tavolo sono intervenuti il giornalista e scrittore Paolo Borrometi, impegnato da anni nella denuncia delle infiltrazioni mafiose e costretto a vivere sotto scorta a seguito delle minacce ricevute; Paola Caccia, figlia del procuratore di Torino, Bruno Caccia, ucciso dalla ’Ndrangheta nel 1983; il procuratore capo di Prato, Luca Tescaroli; e il prefetto Renato Cortese, direttore centrale delle specialità della Polizia di Stato, il cui nome è legato ad alcune delle più importanti operazioni contro la criminalità mafiosa, tra cui gli arresti di Bernardo Provenzano e Giovanni Brusca.

La vicepresidente Diop ha sottolineato il ruolo delle istituzioni nella costruzione di percorsi capaci di contrastare efficacemente la criminalità organizzata: “Le istituzioni, a partire dalla Regione, devono saper costruire percorsi in grado di sconfiggere la criminalità organizzata. La legge 109 del 1996 ha aperto una strada che prima sembrava impensabile: restituire alla collettività ciò che le mafie avevano sottratto”. Suvignano, ha aggiunto, rappresenta la dimostrazione concreta di quella scelta, ma anche la consapevolezza che la cultura della legalità non possa essere considerata un traguardo raggiunto una volta per tutte: “Va coltivata ogni giorno nei territori, nelle scuole, insieme alle associazioni che pagano un prezzo personale per continuare a raccontare la verità. Per questo Suvignano resta uno spazio di confronto vero, concreto, incisivo”.

La vicepresidente Diop ha inoltre ricordato Denise Cosco, che si è tolta la vita qualche giorno fa all’età di 35 anni, la stessa di sua madre, Lea Garofalo, quando fu uccisa. Denise aveva 19 anni quando decise di testimoniare contro suo padre, contribuendo in modo decisivo a ricostruire la verità sull’omicidio della madre, uccisa dalla ’Ndrangheta perché aveva scelto di ribellarsi a quel sistema di violenza e sopraffazione.

“È difficile immaginare cosa significhi ricostruire una vita dopo aver dovuto spezzare legami così profondi, cambiare identità, lasciare alle spalle tutto ciò che si conosceva e portare con sé una storia che, anche quando scegli di liberartene, continua inevitabilmente a far parte di te”, ha affermato Diop. “La storia di Denise ci ricorda che combattere le organizzazioni criminali non significa soltanto chiedere alle persone il coraggio di scegliere da che parte stare. Significa esserci anche dopo, accompagnarle, proteggerle, costruire intorno a loro una rete capace di rendere quella libertà davvero possibile. Che la terra ti sia lieve, Denise”.

Nel complesso, dal confronto, è emersa la necessità di continuare a leggere l’evoluzione delle organizzazioni criminali andando oltre la rappresentazione tradizionale della mafia stragista. Al tempo stesso, è stato sottolineato il bisogno di rafforzare gli strumenti investigativi e le attività di prevenzione, ma anche la capacità dei territori di riconoscere tempestivamente e contrastare i fenomeni di infiltrazione.

In questo quadro, il riuso sociale dei beni confiscati rappresenta uno degli strumenti più validi e socialmente visibili per trasformare il contrasto alle mafie in un’esperienza tangibile per le comunità. La restituzione alla collettività di patrimoni sottratti alla criminalità organizzata diventa un percorso capace di produrre lavoro, attività economiche e partecipazione.