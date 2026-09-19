Mazzola: il messaggio di cordoglio della Fiorentina, E’ stato una leggenda

Anche la Fiorentina ha voluto unirsi al cordoglio di tutto il mondo del calcio per la scomparsa di Sandro Mazzola.

”Il presidente Joseph Commisso, la vice presidente Catherine Commisso e tutta la Fiorentina si stringono con sincera partecipazione e cordoglio al mondo del calcio e alla famiglia Mazzola per la scomparsa di Sandro, leggenda nerazzurra e campione della Nazionale Italiana” il messaggio del club. Anche il Museo Viola ha ricordato Sandro Mazzola con un post sui propri canali ufficiali. ”Ci lascia un grande campione ed un simbolo del calcio italiano degli anni ’60 e ’70, forse l’epoca più iconica del nostro calcio. Sentite condoglianze ai familiari e ci stringiamo ai tifosi nerazzurri ed a tutti gli sportivi in un grande abbraccio. Sandro sempre con noi!”.