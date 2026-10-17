Superstite di Hiroshima ‘ho paura che accada di nuovo in ogni momento’

“C’è il rischio che possa scoppiare un conflitto mondiale, anche nucleare” e “sono molto spaventato. Può iniziare in qualsiasi momento se dimentichiamo di pregare sinceramente dal profondo del nostro cuore. Abbiamo bisogno di pregare per prevenire una cosa del genere, che può accadere in qualsiasi momento”. Così stamani, ospite a Firenze, un superstite dell’esplosione nucleare di Hiroshima, il giapponese Shoji Fukahori, 89 anni, un ‘hikabusha’ del bombardamento atomico del 6 agosto 1945. A Hiroshima la sua famiglia si era trasferita l’anno prima, nel 1944, proveniente da Nagasaki.

Fukahori, attivista per la pace e prete cattolico col nome di padre Gregor, oggi partecipa al convegno ‘La forza degli anni’ promosso dalla Comunità di Sant’Egidio in collaborazione con l’Arcidiocesi, la Basilica di San Lorenzo e l’Opera Medicea Laurenziana.

“Dobbiamo pregare perché non succeda ancora, ci sono preoccupanti tensioni internazionali in cui si fa talvolta anche riferimento all’uso della bomba nucleare, è una follia”, ha anche detto prima di intervenire all’evento Shoji Fukahori.

“Avevo 8 anni, la primissima cosa che vidi furono i miei genitori coperti di sangue, e la casa completamente distrutta – ha ricordato – Il mio sentimento fu quello di ‘vendetta’. Io sono cresciuto come cattolico e ho promesso di essere sempre buono, ma il primo ricordo del bombardamento atomico sono mia madre, mio fratello e mio padre coperti di sangue e bruciati. In quel momento dimenticai tutto e giurai vendetta. Poi nel corso della vita mi sono pentito di aver provato quel sentimento anche se il loro ricordo mi accompagna sempre”.