Operaio morto in cantiere Av a Firenze, sciopero provinciale degli edili

I sindacati Cgil-Cisl-Uil Firenze, e le corrispondenti sigle Fillea-Filca-Feneal proclamano un’ora di sciopero provinciale nel settore edile per lunedì 19 ottobre, dalle 11 alle 12, per la morte dell’operaio gruista al cantiere della stazione sotterranea in costruzione a corredo del tunnel dell’Alta Velocità sotto Firenze. E’ in programma un presidio davanti al cantiere Foster in via Circondaria 32 a Firenze, dalle 10,30 alle 12.
“È il momento di fermare questa strage – scrivono i sindacati -. Servono interventi concreti, controlli rigorosi e condizioni di lavoro che mettano al centro la vita e la salute delle persone. Di lavoro si deve vivere, non morire”.