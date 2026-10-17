Maltempo, codice giallo per temporali forti su costa della Toscana

Allerta meteo di codice ‘giallo’ dalle ore 21 di oggi, sabato 17 ottobre, fino alla stessa ora di domani, domenica 18, per le colline del Fiora e dell’Albegna, la costa grossetana e le isole dell’Arcipelago Toscano.

La Sala Operativa della Protezione civile regionale segnala l’arrivo di forti temporali, con rischio idrogeologico ed idraulico per il reticolo minore. In particolare, nelle stesse 24 ore, sono attese precipitazioni sparse, anche a carattere temporalesco, sull’Arcipelago toscano e nelle zone occidentali della regione, talvolta associati a forti raffiche di vento e locali grandinate.

I temporali più intensi sono previsti con maggiore probabilità sull’Arcipelago e le zone costiere, ma anche su Lunigiana e Garfagnana.