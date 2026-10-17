Banchi rotti e estintori svuotati in scuola nel Fiorentino, ora è inagibile

Vandali in azione ieri notte all’istituto medio superiore Enriques di Castelfiorentino (Firenze), dove un gruppo di sconosciuti si sono introdotti nella struttura, svuotando gli estintori e danneggiando banchi e sedie. Le lezioni sono state sospese perché i locali non erano agibili. Circolato sui social un video che mostra la scorreria e i danni all’istituto.

Nel video, intitolato proprio ‘Situazione fuori controllo nella scuola superiore Federigo Enriques’, quasi come se fosse una sfida, si vedono numerosi ragazzi correre per i corridoi e lanciare sedie e banchi. Le immagini, probabilmente girate con uno smartphone, è finito su una pagina social ma è stato rimosso dopo poche ore.

Sulla vicenda, che si presenta piuttosto articolata, indagano i carabinieri che avrebbero anche acquisito le immagini diffuse sui social. Sembra infatti che il vandalismo potrebbe essere avvenuto nel contesto di un tentativo di occupazione che poi è fallito. Secondo ricostruzioni, un piccolo gruppo di ragazzi aveva chiuso con dei catenacci il cancello e messo alcuni cassonetti come ‘barricata’ all’ingresso. All’arrivo dei carabinieri il passaggio è stato sgombrato e gli studenti hanno collaborato con le forze dell’ordine. Non è escluso che qualche soggetto esterno, approfittando dell’occupazione, si sia introdotto nella scuola provocando i danni.

Oggi sono previste le operazioni di pulizia e la scuola resterà chiusa, mentre la Città Metropolitana dovrà ripristinare i dispositivi di sicurezza antincendio prima di poter riaprire l’istituto.

Attraverso un post sui suoi profili social la sindaca di Castelfiorentino Francesca Giannì parla di “un tentativo di occupazione da parte di un piccolo gruppo di studenti, con l’introduzione di ragazzi non più appartenenti al corpo studentesco” e parla di “atti vandalici, non di proteste”.

Esprimendo la sua vicinanza alla dirigenza scolastica e agli studenti anche la sindaca di Fucecchio e consigliera della Città Metropolitana di Firenze Emma Donnini sottolinea in una nota che si tratterebbe di “danni arrecati da persone sconosciute”.

Sulla vicenda è intervenuta anche la sezione locale di Fratelli d’Italia secondo cui “non è la prima volta di intrusioni o danneggiamenti all’Enriques”: ne riferiscono Serena Urso e Fabio Fabbrocini, consiglieri comunali di FdI Castelfiorentino. “Chiediamo alla Città Metropolitana e alla dirigenza dell’Istituto di effettuare con urgenza una verifica delle misure di protezione: accessi, chiusure, allarmi e sistemi di controllo, oltre alle procedure per intervenire tempestivamente in caso di intrusione”, affermano i consiglieri invitando, una volta accertate le responsabilità, a chiedere il risarcimento dei danni. “Chi danneggia una scuola – dichiarano – non può far ricadere sulla collettività il costo delle proprie azioni. Servono accertamenti rapidi, tutela dell’istituto e responsabilità”.