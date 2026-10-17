Controradio Streaming
Sab 17 Ott 2026
Controradio Streaming
ToscanaCronaca'Mimit risarcisca prof per 10 anni da precaria anche se poi entrò...
ToscanaCronacaGiudiziariaIstruzioneLavoro

‘Mimit risarcisca prof per 10 anni da precaria anche se poi entrò fissa’

By Redazione
Massa insegnante

Una docente di letteratura e lingua spagnola di Arezzo, reclutata come supplente con contratti a termine per 10 anni, con una causa ha ottenuto di avere un indennizzo dal Ministero dell’Istruzione anche se poi venne assunta col ‘posto fisso’. Per il Ministero non ne avrebbe avuto diritto poiché comunque era stata stabilizzata, ma la corte ha deciso che l’entrata in ruolo non costituisce motivo di ‘sanatoria’.

“L’immissione in ruolo avvenuta per concorso non cancella il risarcimento per gli anni di precariato”, ha deciso la corte di appello di Firenze che, confermando una sentenza del tribunale civile di Arezzo, ha condannato il Ministero dell’Istruzione a versare un indennizzo pari a quattro mensilità di stipendio alla docente per tutto il periodo di precariato.
Per quasi dieci anni, la prof ha insegnato lingue straniere nello stesso istituto superiore della provincia di Arezzo, firmando 13 contratti annuali (con scadenza al 30 giugno) dal 2009-2010 al 2024-2025. In tutto 114 mesi e 27 giorni di supplenze: oltre il triplo del limite europeo di 36 mesi. Nel 2020 vinse il concorso ordinario classificandosi al primo posto della graduatoria ma l’immissione in ruolo avviene solo il 1 settembre 2025.

La docente si è rivolta al tribunale perché fosse accertata la illegittima reiterazione dei contratti a termine per superamento dei 36 mesi e per ottenere indennizzo per il danno subito. Il giudice ha accolto il ricorso. Il provvedimento è stato impugnato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito con un argomento preciso: avendo vinto il concorso ed essendo ormai stabilizzata, la docente ha già ottenuto una riparazione, e nulla le è più dovuto.
Il ricorso è stato rigettato dalla corte d’appello di Firenze, sezione lavoro rilevando pure che il concorso del 2020 era una vera selezione di merito, con prova preselettiva, due prove scritte e una prova orale, aperta anche a chi era già di ruolo.

“La docente – spiega il legale che l’assistita, l’avvocato Amedeo Stoppa del foro di Arezzo – ha conquistato con le proprie capacità, non come effetto ‘diretto e immediato’ dell’abuso. Per questo l’immissione in ruolo non ripara il danno e il risarcimento resta dovuto. Quando il concorso è stato bandito, inoltre, l’abuso era già compiuto da anni”

Articolo precedente
Incidenti stradali, meno vittime in provincia di Firenze ma più feriti in città
Articolo successivo
Banchi rotti e estintori svuotati in scuola nel Fiorentino, ora è inagibile

Abbiamo parlato di

ToscanaNewslineFirenzeRegione ToscanaGiornale radio nazionaleComune di FirenzeDario NardellaEugenio GianiCoronavirus ToscanaCovid-19Gimmy TranquilloEnrico RossiBravo chi ascoltaPratoSara FunaroPisaAd ovest di padalinoComune di PratoStefania SaccardiVigili del Fuoco

Categorie

Toscana32474Cronaca19737Politica4429Cultura & Spettacolo3885Diritti2749Sanità2602

CHI SIAMO

Controradio testata giornalistica radiodiffusa registrata presso il Tribunale di Firenze (n. 2483 - 31/03/1976) Controradio Srl - via del Rosso Fiorentino 2/b - 50142 Firenze - Tel 055.73.99910 - P. IVA 03353190485 - SDI: M5UXCR1
Cookie Policy di www.controradio.it
Privacy Policy di www.controradio.it

Contattaci: [email protected]

SEGUICI