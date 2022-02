🎧 Superbonus: architetti e categorie economiche scrivono lettera contro divieto di cessione credito Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:03:02 Share Share Link Embed

Ordine  Architetti Firenze, Ordine  Ingegneri Firenze, Collegio Geometri Firenze, Collegio Periti Industriali Firenze, Ordine  Agronomi Firenze, Ordine Geologi Toscana, Collegio Periti Agrari Firenze, Ance Firenze, Cna Costruzioni Firenze e Confartigianato Firenze hanno sottoscritto una lettera per denunciare la paralisi del settore

La lettera è intitolata “AttivitĂ edilizia, rilancio o tracollo di un settore”. “‘I firmatari -si legge nel testo- in rappresentanza delle professioni tecniche e delle imprese del settore edilizia operanti nel territorio della CittaĚ€ Metropolitana di Firenze, intendono evidenziare l’insostenibilitĂ della situazione che si eĚ€ venuta a creare nella pratica attuazione di quei provvedimenti di rilancio ritenuti strategici per la ripresa economica, la messa in sicurezza e la transizione ecologica”.

“Parliamo del sistema di detrazioni fiscali che ha fatto veramente decollare gli interventi -prosegue la lettera- il cui perno eĚ€ costituito dalla possibilitĂ di cessione del credito fiscale.

La capienza fiscale o meno del singolo soggetto, specialmente per gli interventi di grande interesse pubblico (sicurezza sismica, risparmio energetico, decoro della cittaĚ€) era motivo di discriminazione, ed ostacolo insormontabile per l’effettuazione dei lavori”.

“La novitĂ della cessione del credito -si legge ancora- ha rimosso questi ostacoli e permesso un vasto programma di riqualificazione del nostro vetusto patrimonio edilizio.

Dal momento che eĚ€ stata varata una legge di questa portata diamo per scontato che il Governo abbia fatto una corretta valutazione delle risorse necessarie a fronte dei benefici attesi”.

“Ciò che sorprende e disarma -dicono i sottoscrittori della lettera- eĚ€ lo stillicidio di importanti modifiche mentre il treno eĚ€ in corsa, novitĂ che gettano nel panico, che rischiano di bloccare e far saltare gli interventi, con effetti disastrosi per i tecnici, le imprese e i cittadini. Proprio il contrario di quanto abbiamo bisogno in questo momento.

Si emanano norme con perversi effetti retroattivi, prive di regole transitorie, che minano la fiducia e l’affidamento nelle istituzioni”.

“Sui media -continua la lettera- sono anche fiorite trasmissioni e comunicazioni fuorvianti, infarcite di luoghi comuni, utili a garantire audience ma distruttive per chi lavora onestamente nel settore. Sappiamo bene che in questo Paese c’eĚ€ una forte malavita organizzata, che ci sono furboni e furbetti, ma non possiamo certo per questo colpire indiscriminatamente coloro che hanno svolto correttamente il proprio compito, l’attenzione deve spostarsi sull’efficienza dello Stato nei controlli e nella repressione. Mentre scriviamo fioccano comunicazioni degli Istituti di credito sull’impossibilitaĚ€ di procedere alle cessioni, le imprese rischiano il fallimento o in alternativa i committenti si devono accollare enormi spese non previste, i professionisti gettano al vento un anno e mezzo di lavoro, i progetti si bloccano”.

“Quale truffa ci può essere nelle cessioni di credito successive, ad esempio tra istituti di Credito? Stentiamo sinceramente a comprenderlo.Quello che vediamo invece nitidamente eĚ€ il tentativo di disarticolazione del provvedimento iniziale, bloccato da provvedimenti improvvidi e compresso in scadenze stringenti”

“Se vi eĚ€ stato un marchiano errore di programmazione e di stima lo si dichiari esplicitamente, senza scaricarlo sulle spalle degli operatori del settore e dei cittadini.Diversamente se davvero si vuole dare impulso alla riqualificazione edilizia, contribuendo alla modernizzazione delle imprese ed alla stabilizzazione degli occupati, occorre rivedere gli ultimi provvedimenti e pensare ad una strategia proiettata nel tempo solida e affidabile, affinando gli strumenti di regolazione e controllo” conclude la lettera.