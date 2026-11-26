Una manifestazione sabato 28 novembre a Pistoia contro le perquisizioni nelle abitazioni di tre sindacalisti e tre operai, e una commemorazione l’1 dicembre a Prato per ricordare i sette lavoratori morti nel rogo della Teresa Moda, avvenuto nel 2013. E’ quanto annuncia il sindacato Sudd Cobas.

La prima iniziativa è in programma sabato alle 15 a Pistoia, con partenza e arrivo in piazza del Duomo, davanti alla procura. La protesta, si spiega in una nota, riguarda le perquisizioni nelle abitazioni dei sindacalisti Sudd Cobas Sarah Caudiero, Luca Toscano e Francesca Ciulli e di tre operai. “Chi non vuole picchetti vuole la schiavitù” è lo slogan scelto per la manifestazione. Secondo il coordinatore Luca Toscano, “in Italia c’è una deriva autoritaria che non passa soltanto dai decreti sicurezza, ma dal provare a rendere normali delle cose da pazzi, come pensare che i telefoni dei sindacalisti vengano setacciati nelle procure e che i lavoratori che sono usciti in sciopero fuori dalle loro aziende per denunciare il lavoro a nero e lo sfruttamento si ritrovino i carabinieri in casa. Il diritto di sciopero è uno dei pilastri delle nostre libertà che dobbiamo difendere”.

Il secondo appuntamento sarà l’1 dicembre a Prato, in via Toscana, davanti al memoriale della Teresa Moda. La commemorazione, intitolata “Brucia ancora”, sarà accompagnata da uno sciopero di tre ore, dalle 19:30 alle 22.30, per consentire ai lavoratori di partecipare. In programma un momento di incontro e condivisione con poesie, canti e riflessioni. La sindacalista Sarah Caudiero richiama anche quanto emerso nell’intervento effettuato nei giorni scorsi in un capannone a Prato, dove sono stati trovati 30 operai al nero e abusi edilizi già denunciati: “Poteva essere un altro Teresa Moda. Bisogna tornare a parlare della responsabilità dei proprietari dei capannoni che sanno benissimo cosa succede all’interno, ma la verità è che gli conviene continuare ad affittare a prezzi altissimi, continuando a guadagnare e fregandosene della vita delle persone”.

Il rogo di Teresa Moda “è una ferita aperta sul territorio – afferma Arturo Gambassi – che ci ricorda fino a che punto può arrivare questo sistema del distretto tessile se si chiudono gli occhi, se si criminalizza i lavoratori che lottano, se si cerca di porre limiti e barriere all’attività sindacale, che oggi è oggettivamente l’unico strumento che hanno i lavoratori per ottenere i diritti all’interno delle fabbriche”.

Un sistema, aggiunge “che, lo abbiamo visto anche nell’ultimo controllo effettuato in una stireria di San Giusto, fa continuare le persone a lavorare 12-15 ore al giorno, le fa vivere e dormire nei capannoni”, con il rischio che un caso come quello di Teresa Moda “possa accadere di nuovo”. Il primo dicembre sono previste tre ore di sciopero, a partire delle 19, per permettere ai lavoratori di partecipare all’iniziativa che si svolgerà davanti al memoriale in ricordo delle vittime. “Lo abbiamo costruito noi a maggio 2025 – dice ancora Gambassi – e lo abbiamo dovuto proteggere per due mesi dai proprietari dei capannoni”.