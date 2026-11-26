Ad allertare il 112 che la sua compagna era morta è stato il presunto autore del femminicidio avvenuto nella casa di Ponte Buggianese dove i due convivevano. Lo rende noto la procura di Pistoia

Andrea Nardini, 25 anni, secondo quanto spiega la procura di Pistoia, ”quando si trovava sull’autostrada ha contattato il Numero Unico di Emergenza 112, riferendo che la donna”, Ionela Miruna Garneata, nata in Romania il 17 settembre 2003, “era morta. Poco dopo la chiamata, si sarebbe dato alle fiamme per poi lanciarsi da un cavalcavia”.

“Secondo quanto sinora accertato, Andrea Nardini avrebbe ucciso all’interno dell’abitazione di Ponte Buggianese la propria compagna convivente. I due erano fidanzati e convivevano a Ponte Buggianese. Dopo il fatto, l’uomo si sarebbe allontanato dall’abitazione, immettendosi successivamente sull’autostrada A1”.

La procura ritiene poi opportuno precisare, anche in ragione di alcune informazioni diffuse dai media, “che non trova riscontro nei primi accertamenti la ricostruzione secondo la quale l’autore del femminicidio fosse presente nell’abitazione al momento dell’intervento delle forze dell’ordine. La precisazione assume rilievo anche perché una diversa rappresentazione della successione degli eventi potrebbe ingenerare un’erronea percezione delle condizioni nelle quali le forze dell’ordine sono intervenute e, conseguentemente, della valutazione da esse compiuta in quel momento. Una simile conclusione non trova, allo stato, alcun riscontro nei dati oggettivi nella disponibilità di questa procura”.

In particolare, si spiega, “dai primi accertamenti oggettivi risulta che l’uomo si era già allontanato dall’abitazione e che il suo primo contatto con il 112 è intervenuto quando si trovava sull’autostrada A1, a distanza di circa un’ora dal suo ingresso in autostrada”.

Le indagini relative al femminicidio sono attualmente coordinate dal pm di turno della procura pistoiese, in stretto contatto con il pm di Firenze, competente per gli accertamenti relativi al successivo suicidio. “L’attività investigativa – conclude la procura – proseguirà con il massimo impegno, attraverso l’acquisizione e l’esame di tutti gli elementi utili, con l’obiettivo di ricostruire compiutamente non soltanto la dinamica e la successione temporale dei fatti, ma anche di approfondire ogni possibile profilo utile a comprendere le motivazioni e il contesto nel quale è maturato un gesto di tale gravità”.

Nella nota la procura non precisa come la giovane sarebbe stata uccisa: tra le ipotesi quella che la 23enne sarebbe stata colpita con un oggetto contundente.

I due vivevano insieme da alcuni anni, nella villetta di via Roma a Ponte Buggianese (Pistoia), E’ quanto riferisce un vicino di casa spiegando anche che il 25enne avrebbe lavorato in una cartiera in provincia di Lucca. Qualcuno dei vicini riferisce anche di aver visto il 25enne stamani davanti alla villetta. Viene riferito anche che la famiglia era piuttosto riservata.