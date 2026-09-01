Su Costa toscana calano i reati del mare, in un anno da 1.687 a 1.162

La Toscana scende all’ottavo posto nella classifica nazionale dei reati legati al mare, con 1.162 reati registrati su 55.829 controlli effettuati, pari al 5,7% del totale nazionale. E’ quanto emerge dalla 28/a edizione del report “Mare Monstrum” di Legambiente, elaborato su dati delle forze di sicurezza e delle capitanerie di porto.

Il dato, si legge in una nota di sintesi, segna un miglioramento rispetto al

2025, quando la Toscana si era classificata sesta con 1.687 reati totali. Le persone denunciate sono state 1.191, con 5 arresti, 116 sequestri, 2.280 illeciti, 2.034 sanzioni amministrative e oltre 11 milioni di euro di sanzioni erogate. Per quanto riguarda le infrazioni per chilometro di costa, in Toscana sono stati compiuti circa 5,7 reati e illeciti per km su un totale di 601,1 km, un numero tra i più bassi a livello nazionale, che vale il

13esimo posto della classifica. Sul fronte dell’inquinamento marino, i dati toscani mostrano invece una risalita rispetto allo scorso anno: 407 reati e 408 persone denunciate, pari al 5,6% del totale nazionale e al settimo posto in classifica, contro i 315 reati e le 362 persone denunciate del 2025. Diminuiscono invece nettamente i reati nel ciclo del cemento, passati da 946 a 301, con 334 persone denunciate. Cala anche il sequestro di prodotti ittici, sceso da 95.133 a 52.790 chilogrammi, con 303 reati e 298 persone denunciate per la pesca illegale. Le violazioni del codice della navigazione e della nautica da diporto, anche in aree protette, sono state 151, pari al 5,7% del totale nazionale, con altrettante persone denunciate e 756 illeciti amministrativi.