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Mar 1 Set 2026
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ToscanaAmbienteIncendio a Prato: colonna di fumo visibile da capannone industriale
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Incendio a Prato: colonna di fumo visibile da capannone industriale

By Redazione

Incendio nel pomeriggio di oggi in un’azienda tessile del Macrolotto 2 di Prato, nella zona industriale alle spalle del casello di Prato Est dell’A11. Le fiamme sono divampate all’interno di un magazzino di recente costruzione in via San Leonardo da Porto Maurizio, coinvolgendo un’azienda attiva nel settore delle confezioni e dell’abbigliamento.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area. In supporto al Comando di Prato è arrivata una squadra del distaccamento Firenze Ovest, insieme a un’autobotte. È stato inoltre richiesto l’intervento di un’autoscala dal Comando di Firenze, mentre sono state attivate ulteriori risorse provenienti dai comandi limitrofi.

Secondo quanto comunicato dal Comune di Prato, all’interno dell’edificio interessato dall’incendio non sarebbe stata trovata traccia di materiale che, a causa delle fiamme, abbia provocato la fuoriuscita di fumi tossici o nocivi.

L’intervento tempestivo dei Vigili del fuoco ha permesso di riportare sotto controllo i fabbricati interessati dal rogo. Restano comunque in corso le verifiche e le operazioni necessarie per la completa messa in sicurezza dell’area. Sul posto anche Polizia locale e Polizia di Stato. È intervenuta inoltre Arpat, incaricata di effettuare le verifiche sulla qualità dell’aria e di accertare l’eventuale presenza di sostanze nocive.

Per consentire le operazioni di soccorso e di spegnimento dell’incendio, è stata interdetta alla circolazione l’area compresa tra via del Beccarello, via Bruges, via Traversa di Maiano, via San Leonardo da Porto Maurizio. Il Comune invita chi si trova nella zona, compresi i lavoratori delle aziende e dei magazzini vicini, a non avvicinarsi all’area dell’incendio, per non ostacolare le operazioni dei soccorritori.

In via precauzionale viene inoltre raccomandato di tenere chiuse porte e finestre fino al completamento degli accertamenti sull’aria e di spegnere gli eventuali impianti di climatizzazione che prelevano aria dall’esterno.

Le autorità stanno quindi completando gli accertamenti sulle conseguenze dell’incendio, mentre proseguono le operazioni dei Vigili del fuoco. Al momento, secondo le informazioni diffuse dal Comune, non risultano evidenze di una dispersione di fumi tossici o nocivi, ma le verifiche di Arpat proseguiranno per escludere eventuali criticità.

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