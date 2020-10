Studentesse denunciano aggressione in centro a Pisa, si cercano autori

Nella notte tra venerdì e sabato è avvenuta l’aggressione in centro a Pisa

Due studentesse pisane sono state spintonate e scaraventate a terra nella notte tra venerdì e sabato in centro a Pisa da aggressori che gli hanno procurato delle ferite giudicate guaribili in dieci giorni dal personale del pronto soccorso. La notizia è riportata sui quotidiani locali.

L’aggressione è avvenuta in piazza dei Cavalieri, nel cuore del centro storico. Una delle due giovani ha postato su Instagram le foto delle ferite riportate al volto e alle gambe per chiedere se vi fossero stati testimoni in grado di fornire indicazioni utili per rintracciare gli aggressori. Dopo la denuncia presentata dalle ragazze sull’episodio indaga la squadra mobile che acquisirà e visionerà le immagini registrate dalle telecamere di video sorveglianza urbana alla ricerca di indizi utili per identificare gli autori dell’aggressione.