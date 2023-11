Studentessa denuncia, ‘abusata e rapinata a Firenze’

Una studentessa di 21enne americana ha raccontato alla polizia di essere stata rapinata e abusata sessualmente, nella notte tra mercoledì e ieri, nell’androne di un palazzo nel centro storico di Firenze.

E’ quanto riporta oggi il Corriere fiorentino spiegando che la giovane inizialmente aveva denunciato solo la rapina, poi, dopo essere andata in ospedale, è stato attivato il codice rosa e la 21enne agli agenti ha riferito anche dell’aggressione sessuale.

Un’altra studentessa straniera, una ventenne originaria del Centro America, nella notte tra il 21 e il 22 novembre aveva denunciato di essere stata aggredita nell’androne di un altro palazzo nel centro storico di Firenze: un uomo le avrebbe portato via il cellulare e poi messo in atto un tentativo di violenza, venendo messo in fuga dalle urla della giovane.

Non è chiaro se ci possa essere un collegamento con quanto denunciato dalla 21enne, che sarebbe stata aggredita non più tardi di 24 ore dopo.

In questo caso a chiedere aiuto a una volante della polizia che passava per il centro è stata un’amica della 21enne. Quest’ultima inizialmente avrebbe raccontato agli agenti che dopo essere entrata nell’androne di un palazzo dove vivono alcune amiche, un uomo le avrebbe preso il cellulare e poi sarebbe scappato.

Circa mezz’ora dopo però la polizia sarebbe stata allertata per un codice rosa relativo alla stessa 21enne. La giovane avrebbe quindi spiegato agli agenti che gli aggressori sarebbero stati due e uno di loro avrebbe abusato sessualmente di lei. I due sarebbe poi scappati portandosi via il cellulare. Su quanto riferito dalla 21enne sono in corso accertamenti da parte della polizia.