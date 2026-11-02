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Lun 2 Nov 2026
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ToscanaCronacaStudentati privati, Danti: 'quattro strutture controllate, nessuna irregolarità"
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Studentati privati, Danti: ‘quattro strutture controllate, nessuna irregolarità”

By Domenico Guarino
Danti

“Nelle quattro strutture private controllate dalla polizia locale” ovvero ‘Camplus’, ‘Il Santo’, ‘CxFlorence’ e ‘Aparto’ “non sono state rilevate irregolarità”. Lo ha detto l’assessore all’Università del Comune di Firenze Dario Danti rispondendo, in Consiglio comunale, ad un question time di Cecilia Del Re (Fd) sugli studentati privati.

Per quanto riguarda The Social Hub di viale Spartaco Lavagnini, Danti ha precisato che “le percentuali delle destinazioni d’uso, tenendo conto della flessibilità del 20%, prevedono il 60% turistico-ricettivo e il 35% direzionale. La polizia locale ha effettuato un controllo di iniziativa nell’aprile 2025, dal quale non erano emerse violazioni. Un’ulteriore verifica, nel settembre 2026, ha riguardato la validità del Codice identificativo nazionale esposto”.

Sul fronte delle residenze pubbliche, l’assessore ha ripercorso il confronto avviato dopo la vicenda della Calamandrei. “Si sono svolti incontri e tavoli di confronto – ha ricordato – l’ultimo si è tenuto il 29 giugno scorso presso la Regione Toscana, con l’Azienda regionale per il diritto allo studio, l’Università e il comparto dell’Alta formazione artistica, musicale e coreutica, coinvolgendo sia le rappresentanze studentesche sia le direzioni. Il tavolo è stato riconvocato per questa settimana. Continuiamo a seguire insieme alla Regione Toscana gli sviluppi della vicenda in ogni suo aspetto”.

Del Re ha sottolineato che “non solo lo studentato di viale Spartaco Lavagnini – che aveva presentato la richiesta di svolgere attività turistica nei mesi di luglio e agosto – non è stato oggetto di controlli, ma non lo sono stati neppure quegli studentati che alla stampa nei mesi scorsi avevano dichiarato di non avvalersi della finestra di apertura ai turisti ma di offrire pacchetti speciali per studenti in visita a Firenze per motivi di vacanza. Alla domanda perchè queste realtà non siano state controllate non ci sono arrivate risposte, mentre ci è arrivata risposta nei giorni scorsi all’accesso agli atti che abbiamo fatto in merito ai controlli annunciati questa estate, ma che hanno riguardato solo quattro strutture. Un quadro desolante”.

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