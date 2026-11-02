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Lun 2 Nov 2026
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Arezzo: disposta autopsia su corpo 61enne assassinato la notte di Halloween

Domenico Guarino
By Domenico Guarino
Arezzo

Proseguono le indagini sulla morte di Luciano Buonfiglio, il broker 61enne originario di Milano ma residente a Castiglion Fiorentino (Arezzo) trovato morto in un parcheggio in zona San Zeno alle porte di Arezzo, la notte tra il 31 ottobre e il primo novembre. In stato di fermo un 29enne colombiano che è rimasto in silenzio al momento della cattura, avvenuta a poca distanza dal luogo del delitto.

Dopo il trasferimento della salma all’obitorio dell’ospedale San Donato di Arezzo, ieri è stata effettuata una prima ricognizione medico-legale. Sarà però l’autopsia, con i relativi prelievi, a fornire ulteriori elementi alla procura per chiarire le cause del decesso e ricostruire la dinamica del delitto.

Intanto, gli investigatori stanno lavorando per ricostruire le ultime ore di vita di Buonfiglio e i movimenti del giovane colombiano fermato. All’esame le immagini delle numerose telecamere presenti nella zona, insieme ai tabulati telefonici e ai dati delle celle, mentre proseguono gli accertamenti e gli interrogatori. Un lavoro che coinvolge anche la scientifica. Nelle prossime ore è attesa l’udienza, mentre il pubblico ministero dovrebbe firmare oggi la richiesta di convalida.

La svolta nelle indagini è già arrivata con il fermo del sospettato, ma restano ancora molti tasselli da ricomporre. Il colombiano sarebbe conosciuto in zona ma resta da capire perché i due si trovassero in quel luogo durante le ore notturne

La persona sottoposto a fermo, classe 1997, sarebbe nota, pare, con il nome femminile di Alexandra, ed è rimasta finora in silenzio, anche se da quanto trapela, al proprio avvocato Federica Valeriani, il 29enne avrebbe detto di essersi difeso in una colluttazione. È in carcere a Prato, in isolamento e in attesa di essere trasferito in una sezione adeguata. Parla spagnolo ed è arrivato in Italia da poco. La vicenda resta avvolta da numerosi interrogativi, a partire dal motivo per cui Buonfiglio e il giovane fossero nel parcheggio e per quale motivo sarebbe partita la violenta lite.

Il difensore ha avanzato richiesta di accertamenti irripetibili per verificare se il corpo presenta ecchimosi che potrebbero coincidere con l’aggressione asserita. Mercoledì 4 novembre sono attese due tappe importanti: l’udienza di convalida del fermo e l’autopsia sul corpo della vittima, disposta dal pm Marco Dioni e affidata alla Medicina legale di Siena. L’esame dovrà chiarire le cause esatte della morte e la natura della lesione alla nuca, ritenuta al momento quella fatale. Potrebbe essere stata provocata da un oggetto oppure dallo sportello dello stesso Suv della vittima.

 

 

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