Al The social Hub di Viale Belfiore inaugura la terrazza con giardino pensile più grande della città

Al quinto piano di The Social Hub Firenze Belfiore, hotel inaugurato a fine gennaio, apre la terrazza panoramica con giardino pensile più grande della città. Lo spazio di 7.000mq comprende un parco pubblico a cura del noto architetto e paesaggista Antonio Perazzi

Un parco urbano sopraelevato che unisce natura, architettura e una visionecontemporanea dello spazio pubblico. 500 metri quadri di prato, oltre 3.500 piante perenni, 600 arbusti, 55 alberi e più di 60 specie diverse selezionate per il loro basso consumo idrico e la capacità di purificare l’aria. Una superficie permeabile di oltre 1.000 mq che “contribuisce alla mitigazione del calore urbano”. in tutto fanno settemila metri quadri in cui, viene detto ” la vegetazione dialoga con l’ambiente urbano, progettati per accogliere e ispirare, accessibili da due ascensori e una scenografica scalinata monumentale affacciata su viale Belfiore”. Domenica 1 giugno, the social hub inaugura la terrazza posta all’ultimo piano.

Un’apertura che rappresenta l’ultima parte de progetto The Social Hub. L’idea è quella di mettere a disposizione dei cittadini e dei turisti un nuovo parco cittadino con ” percorsi sinuosi in pavimentazione morbida, angoli con amache,giochi per bambini, tavoli da picnic, una lunga pergola fiorita che creano un paesaggio in movimento, pensato per ogni età, stagione e momento della giornata, un Rooftop Bar aperto dalla mattina a dopo cena, questo luogo offre un punto d’incontro naturale per la comunità, tra chi cerca una pausa dalla frenesia e chi desidera vivere lo spazio come luogo di ispirazione, attività fisica o semplice convivialità”

C’ è anche una piscina panoramica, lunga 50 metri, accessibile agli ospiti della struttura e attraverso l’abbonamento che offre la possibilità di avere accesso a tutti gli spazi – come il coworking, la palestra aperta 24 ore 7/7 e i suoi corsi -eventi e opportunità di formazione offerti dall’hub, nonché benefici e scontistiche presso le attività commerciali del quartiere.

La zona piscina – riservata di giorno agli abbonati e agli ospiti dell’hotel – e dall’aperitivo a tutti – offre un servizio al tavolo su prenotazione. Nel resto dello spazio, invece, resta la formula libera: si ordina al bar e ci si accomoda dove si preferisce, tra terrazze e aree verdi.

Tutti i punti di ristoro di The Social Hub Belfiore sono aperti 7/7 dal mattino a sera.

Grazie a un accordo che The Social Hub ha realizzato con la Caritas, le pietanze e le

materie prime non consumate di tutti i punti di ristoro della struttura saranno raccolte e

donate periodicamente, confermando l’impegno del gruppo verso la sostenibilità.

Il nuovo giardino di The Social Hub Belfiore sarà anche il palcoscenico per molti eventi, tra

iniziative sportive, culturali e solidali pensate per coinvolgere la comunità a The Social Hub

Belfiore. A partire da metà giugno, la terrazza ospiterà un calendario di appuntamenti

aperti al pubblico durante tutta la settimana, tra mercatini, degustazioni, spettacoli e

incontri dedicati all’urban art che animeranno gli spazi, promuovendo cultura, gusto e creatività.