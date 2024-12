www.controradio.it 🎧 Firenze, presentato The Social Hub (ex student hotel) di V.le Belfiore Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:45 Share Share Link Embed

The Social Hub, gruppo leader nell’ospitalità ibrida, inaugurerà la sede di Belfiore ufficialmente il 1° febbraio 2025. “È una delle strutture a cui tutta Firenze guarda con attenzione e curiosità , sia dal punto di vista architettonico (progetto firmato dai fiorentini Architetti Natalini) sia da quello dell’impatto che potrà avere sul territorio”

9 piani, di cui 4 interrati, una terrazza di 7000 metri quadri, più grande di Piazza della Repubblica, dove il paesaggista Antonio Perazzi farà installare ben 60 specie diverse di vegetazione, 550 camere, e 500 postazioni di coworking. E’ stato presentato oggi in anteprima alla stampa il discusso Social Hub, ex student hotel, di v.le Belfiore, che sorge nell’area dell’ex filiale Fiat. L’hotel si presenta come “un luogo appositamente disegnato come spazio di aggregazione per favorire la commistione tra cittadini, professionisti, viaggiatori e studenti, in un modello, unico nel suo genere nel settore dell’ospitalità .

Il cantiere di The Social Hub è durato quasi cinque anni in cui: inizialmente i lavori hanno interessato la bonifica dell’area abbandonata da anni con l’estrazione di migliaia di metri cubi d’acqua, che avevano creato un pantano; il rifacimento delle fondamenta, la creazione di parcheggi sotterranei, il ripristino delle strade limitrofe e di una nuova pista ciclabile, la realizzazione di un giardino di quartiere al piano terra, oltre alla costruzione dell’intero complesso architettonico di Natalini Architetti.

“Il progetto -dice la proprietà - ha l’ambizione di coniugare sostenibilità , legami tra le persone e con il territorio” A piano terra, si troverà un’ampia strada commerciale – con negozi, bar e ristoranti e nuovi spazi di aggregazione fruibili anche dai viaggiatori della vicina Stazione AV Firenze Belfiore– e un giardino di quartiere a disposizione dei cittadini del Rione San Jacopino

Sul tetto, troverĂ posto la terrazza con ampie aree verdi aperte al pubblico, curata dal paesaggista Antonio Perazzi . I due livelli sono collegati dalla grande scala monumentale, situata nella nuova strada commerciale aperta alla cittĂ , sormontata da un arco con la scritta “Come as you are” “ che -aggiunge ancora la proprietĂ - non è una “semplice” citazione, ma un motto che richiama i principi che caratterizzano il gruppo, fortemente vocato alla diversitĂ e all’inclusione”.

Nelle intenzioni di chi lo ha preogettato a e realizzato, il Social hub sarà uno “ spazio di aggregazione per favorire la commistione tra cittadini, professionisti, viaggiatori e studenti, in un modello, unico nel suo genere nel settore dell’ospitalità , che vuole riunire persone e comunità diverse tra loro.”

“L’hub di Belfiore -conclude la proprietà - non è una mosca bianca ma riflesso dei valori fondanti del gruppo che di recente, grazie al suo continuo impegno a favore della sostenibilità sociale e ambientale, ha ottenuto la certificazione B Corp”.

Come tutti gli hub del gruppo, anche quello di Belfiore ospiterĂ i beneficiari delle borse di studio della TSH Talent Foundation, fondazione non-profit che sostiene studenti e changemaker meritevoli, a cui The Social Hub destina annualmente l’1% dei suoi ricavi. Sempre nell’ambito della fondazione, l’impegno nei confronti delle prossime generazioni di The Social Hub si sostanzia anche attraverso il progetto Better Society Academy, “un programma dedicato alla formazione gratuito di coloro che vogliono ricoprire un ruolo da protagonisti del cambiamento sociale”. Infine, entro il 2030, il Gruppo si è impegnato a raggiungere importanti traguardi ambientali: ridurre del 78% le emissioni di gas serra, produrre il 50% dell’energia in loco, ottenere la certificazione BREEAM (In-Use) per tutte le proprietĂ e sottrarre il 100% dei rifiuti residui dalla discarica o dall’incenerimento.

NELL’AUDIOÂ Michael Giuliano, Â Director operations italia