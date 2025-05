Si tiene a La Compagnia di Firenze la seconda edizione del Festival del Cinema Giapponese in Toscana, in programma dal 5 all’8 giugno prossimi. Anche questa edizione vuole presentare aspetti non scontati del paesaggio giapponese, protagonista delle narrazioni filmiche con la forza di un vero e proprio personaggio.

In occasione dell’ottantesimo anniversario di Hiroshima e Nagasaki (6 e 9 agosto 1945), il festival si arricchisce di un focus che va ad indagare sul dramma dello scoppio degli ordigni nucleari, nel corso della Seconda Guerra mondiale.

Il focus si tiene nell’ambito del progetto “Hiroshima e Nagasaki 2025: Percorsi di memoria e di pace a 80 anni dal bombardamento atomico”, che l’Università per Stranieri di Siena porterà avanti nell’arco del 2025, anche in collaborazione con l’Organizzazione no profit ANT-Hiroshima. All’iniziativa è riconosciuto il patrocinio della Rete delle Università per la Pace, dell’Ambasciata del Giappone in Italia e dell’Istituto Giapponese di Cultura in Roma.

Il Festivaval del Cinema Giapponese in Toscana è una attività di Terza Missione del Dipar$mento DISU dell’Università per Stranieri di Siena, in collaborazione con i Centri di Ateneo CLASS, CLUSS, UNISTRAS e PaTos, la Fondazione Sistema Toscana, il Cinema La Compagnia e i Comuni gemellati di Kanramachi e Certaldo.

PROGRAMMA:

5 giugno

17.30 | CERIMONIA DI APERTURA

Saluti istituzionali, con un video-contributo dell’Organizzazione no profit ANT-Hiroshima.

a seguire

Nell’ambito dei concerti offerti dai musicisti giapponesi per la pace, Heiwa e no inori (Preghiera per la pace), Takeuchi Ryōtarō esegue, di Johann Sebastian Bach, Sarabanda, Giga, Ciaccona (Partita n. 2 in re minore BWV 1004).

20.30 | Il male non esiste (Aku wa sonzai shinai) di Hamaguchi Ryūsuke (2023, 106′, v.o. sot ita)

In una tranquilla località ricca di boschi nelle vicinanze di Tōkyō, la vita scorre in armonia con la natura. A sconvolgere la pace arriva la proposta, da parte di un’impresa della metropoli, di costruire sul luogo un lussuoso glamping. Il vedovo tuttofare Takumi, che vive nel villaggio insieme alla figlia Hana, si troverà coinvolto, suo malgrado, nel conflitto tra gli interessi economici della città e quelli della comunità locale.

6 giugno

11.00 | La foresta dei sogni (The sea of trees) di Gus Van Sant (2015, 110′, v.o. sot ita)

In lutto per la morte della moglie, l’americano Arthur Brennan decide di raggiungere la foresta di Aokigahara, chiamata anche “la foresta dei sogni”, per togliersi la vita. Proprio in quella fitta foresta ai piedi del Monte Fuji incontrerà il giapponese Takumi, smarritosi nel “mare di alberi” dopo aver rinunciato al suicidio. I due tenteranno insieme di trovare una via d’uscita e un nuovo significato alla propria esistenza.

17.00 | Viaggio in Giappone (Sidonie au Japon) di Élise Girard (2023, 109′, v.o. sot ita)

Sidonie, scrittrice francese segnata dalla morte del marito, accetta un invito in Giappone per promuovere la riedizione del suo romanzo di maggior successo. Accolta dall’editore giapponese, la donna intraprende un viaggio tra i paesaggi di Kyōto e Nara, punteggiati da antichi templi e santuari, e ne rimane affascinata. L’esperienza la costringerà a confrontarsi con il dolore della perdita e ad accogliere la rinascita.

21.00 – | Viaggio a Tōkyō (Tōkyō monogatari) di Ozu Yasujirō (1953, 137′, v.o. sot ita)

Una coppia di anziani si reca a Tōkyō per visitare i figli ormai adulti, ma scopre che sono troppo occupati per badare a loro. Solo la nuora, giovane vedova dell’amato figlio morto in guerra, si mostra attenta e affettuosa verso i suoceri. Con sguardo sobrio e delicato, Yasujirō Ozu esplora la distanza generazionale, l’egoismo del quotidiano di una metropoli in fermento e la solitudine, offrendo un ritratto commovente del cambiamento dei legami familiari nella società moderna.

7 giugno

10.00 | Le campane di Nagasaki (Nagasaki no kane) di Ōba Hideo (1950, 94′, v. ita)

Il film racconta la storia vera di Nagai Takashi, medico e radiologo cristiano sopravvissuto al bombardamento atomico di Nagasaki. Dopo aver perso la moglie nell’esplosione, Nagai decide di dedicarsi alla cura dei feriti, in un percorso di riflessione spirituale sul senso del dolore e della fede. Uscito in Giappone nel 1950, in piena occupazione americana, l’opera è arrivata in Italia grazie all’impegno dei Missionari Saveriani, che ne hanno curato la traduzione e il doppiaggio.

17.00 – 20.00 | Rapsodia in agosto (Hachigatsu no rapusodī) di Kurosawa Akira (1991, 98′, v.o. sot ita)Durante un’estate a casa della nonna Kane, tre nipoti scoprono il passato della famiglia, segnato dal bombardamento atomico di Nagasaki. L’invito a Honolulu per Kane da parte del fratello emigrato negli Stati Uniti prima della guerra e la visita in Giappone del nipote Clark (interpretato da Richard Gere) riapriranno, sì, vecchie ferite, ma permetteranno di sostituire ai non detti la possibilità di un dialogo autentico.