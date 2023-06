Strage di Viareggio, stasera fiaccolata in ricordo delle 32 vittime

Viareggio piange le vittime della strage di 14 anni fa. Organizzata per stasera una fiaccolata

Tramite una nota congiunta di deputati e senatori, il Pd ha espresso il proprio sostegno relativo alla fiaccolata organizzata a Viareggio in ricordo delle vittime della strage di 14 anni fa.

Il disastro ebbe origine dallo svio di un treno merci, che provocò il danneggiamento di una cisterna contenente GPL, la cui fuoriuscita innescò un incendio, presto degenerato in un’esplosione che interessò il sedime della stazione di Viareggio qualche centinaio di metri a sud del fabbricato viaggiatori e le aree abitate circostanti. In quell’occasione morirono 32 individui.

L’incidente ferroviario di Viareggio è un simbolo tragico delle contraddizioni della modernità, si fa presente nella nota. “Morire quando si crede di essere al sicuro, nelle proprie abitazioni, a causa di carenze nella manutenzione dei convogli, di protocolli insufficienti, di convenzioni logistiche scellerate che hanno permesso passaggi, ad alta velocità, di treni con carichi esplosivi nelle stazioni in prossimità di edifici e centri città, è inaccettabile”.

Dopo 14 anni, nonostante le cause accertate, non sono ancora stati individuati i colpevoli della strage.

Una nostra delegazione, conclude la nota, “sarà presente questa sera alla fiaccolata di commemorazione mentre in Parlamento formuleremo proposte e progetti per celebrare il giusto ricordo delle vittime e promuovere buone pratiche per garantire la sicurezza ferroviaria”.