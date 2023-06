Allerta meteo, a Firenze domani chiusi parchi e aree verdi

Parchi, giardini ed aree verdi pubbliche chiusi nella giornata di domani e fino alle 8 di sabato a Firenze alla luce dell’allerta meteo arancione e del rischio di temporali, nubifragi e grandinate che potrebbero abbattersi sulla città.

Secondo quanto si apprende da un’ordinanza firmata dal sindaco di Firenze, Dario Nardella, “vista la previsione particolarmente critica” diramata attraverso l’allerta meteo regionale, “si ritiene necessario procedere alla chiusura di giardini, parchi ed aree verdi pubbliche ad accesso regolamentato nella giornata di venerdì 30 giugno e fino alle 8 di sabato 1 luglio”. Si specifica infatti che i fenomeni potranno risultare forti e localmente persistenti e potrebbero essere accompagnati da intense raffiche di vento e grandinate.

L’obiettivo è evitare pericoli, specialmente nelle aree verdi dove ci sono alberi e rami che potrebbero staccarsi e cadere. In questi giorni ci sono diversi eventi in città legati all’Estate Fiorentina e per questo, sempre all’interno del testo dell’ordinanza, si specifica anche il divieto di “qualunque attività all’aperto nei giardini-parchi pubblici ed aree verdi della Città di Firenze”

Alle persone viene inoltre raccomandato di non frequentare parchi e aree verdi liberamente accessibili, mentre ai gestori delle attività economiche presenti all’interno di questi ultimi viene ordinato di garantire le condizioni di sicurezza delle aree di loro pertinenza.

Inoltre, si legge dall’ordinanza, verrà sospesa anche la fermata della Tramvia ‘Cascine’ della linea T1, ubicata nell’omonimo parco.