Viabilità, Giani si scaglia contro la Fi-Pi-Li

Il presidente della Toscana Giani si dice deluso dall’operatività procrastinatrice di Fi-Pi-Li: perché si evitino proroghe è necessario istituire ‘Toscana Autostrade’, che vigilerà sull’operato di Fi-Pi-Li

“Con i lavori che ci vengono richiesti per un mese ma che poi, consentitemi, con molta superficialità si prorogano per ancora un mese, ci ritroviamo le file di 7 km in Fi-Pi-Li”: queste le parole di sconforto pronunciate da Eugenio Giani in riferimento alla complessa viabilità estiva.

Inoltre, afferma Giani, “questa della Città metropolitana è una modalità di gestione che rivela la non adattabilità a un asse così decisivo, che richiede sensibilità e applicazione totale e costante, come la Fi-Pi-Li“.

In occasione della seconda variazione al bilancio regionale, il presidente si è detto deluso dal mancato raggiungimento dell’obiettivo di non aver cantieri aperti, “perché sappiamo che sono i mesi di più grande trasferimento non solo del traffico merci ma anche del traffico passeggeri, delle auto, del pendolarismo fra Firenze e il mare”.

Dunque, ha aggiunto Giani, “non è che la Città metropolitana ci può avvertire che sotto la Fi-Pi-Li un camion ha urtato un pilone, e di conseguenza devono essere fatti questi lavori, viene data l’autorizzazione di un mese per questi lavori, e alla fine del mese li proroga di un altro mese”.

Il governatore ha spiegato che nella variazione di bilancio ci sono 2 milioni di euro per la costituzione di Toscana Strade: “Noi abbiamo bisogno di questa società che in modo specifico si occupi della Fi-Pi-Li: aspettiamo in questi giorni che arrivi il parere degli enti nazionali” sulla nascita di Toscana Strade”, azienda che, a quanto risulta, potrebbe essere operativa nel giro di un anno.