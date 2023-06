Nubifragio a Livorno: “Quasi 4mila fulminazioni in un’ora”

L’allerta meteo arancio riguarda tutta la Toscana e in alcune zone i temporali stanno già portando effetti devastanti. A Livorno durante un nubifragio sono caduti 60mm di pioggia, con oltre 3900 fulminazioni nel giro di un’ora

“Nubifragio a Livorno con 60mm di pioggia in un’ora. Nell’ultima ora registrate oltre 3900 fulminazioni nella zona”. Lo scrive sui social il presidente della Toscana Eugenio Giani, che aggiunge: “Seguo in tempo reale con la sala operativa la forte perturbazione che attraversa la Toscana” dove oggi e fino alle 8 di domani è allerta arancione per il maltempo. A Livorno è stato aperto già da stamani il centro situazioni di protezione civile, a causa del forte temporale che ha colpito intorno alle 8.30 la città. La protezione civile sta monitorando le varie zone della città insieme alla polizia municipale – la cui festa in programma oggi è stata annullata -dove si stanno segnalando le prime criticità.

Nel frattempo, come fa sapere il sindaco Luca Salvetti, alle 9 sono state sospese tutte le attività educative del Comune, che dovevano iniziare alle 10.30 per evitare gli spostamenti delle persone. Per lo stesso motivo sono state contattate le scuole dove si stanno svolgendo gli esami e anche in questo caso sono state sospese e fatte slittare le prove per gli studenti che non si trovano già all’interno degli istituti, sempre per ridurre al minimo gli spostamenti di persone. Oltre ai cimiteri e ai parchi pubblici sono stati chiusi mercati. “La situazione al momento è sotto controllo – ha detto Salvetti – anche se stiamo monitorando costantemente gli sviluppi della perturbazione perché il grosso del fronte deve ancora arrivare”.