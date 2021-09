Stop Tampon tax, farmacie comunali di Sesto Fiorentino aderiscono alla campagna

Stop Tampon tax, le farmacie comunali di Sesto Fiorentino (Firenze) aderiscono alla campagna. Ad annunciarlo è stato il neodirettore di Afs Spa Giovanni Turco.

A chiedere l’adesione delle otto farmacie comunali alla campagna era stato un atto votato nei mesi scorsi dal Consiglio comunale a sostegno della campagna per modificare l’aliquota Iva al 22% applicata agli assorbenti e alle coppette mestruali.

A partire da oggi nelle otto farmacie comunali sarà applicato su questi prodotti uno sconto pari all’Iva, allineando Sesto alle tante realtà a livello nazionale che già aderiscono

all’iniziativa.

“Tampon tax è un modo popolare per indicare l’iniqua imposizione dell’Iva al 22% sugli assorbenti esterni e interni non compostabili, che rappresentano la maggior parte di quelli utilizzati, e sulle coppette mestruali – ricorda Turco -.

Lo Stato obbliga ad applicare l’aliquota massima su questi prodotti essenziali per l’igiene femminile, cosa che da sempre più parti è ritenuta ingiusta. In attesa di un provvedimento da parte dello Stato, non possiamo certamente esimerci in quanto esercenti dal versare l’Iva nella sua interezza – prosegue -.

Possiamo però applicare uno sconto di pari valore che consente di abbassare il costo di questi beni per chi li deve acquistare.

Questo, ovviamente, si ripercuote sui margini di guadagno, annullandoli del tutto in molti casi, ma si tratta di una scelta che riteniamo sia giusta e indispensabile per dar forza a questa battaglia”.

Il sindaco di Sesto, a nome dell’amministrazione comunale, ha rivolto un augurio di buon lavoro al direttore, ringraziando farmacisti e personale amministrativo dell’azienda

per l’impegno quotidiano profuso nell’offrire un servizio importante e delicatissimo e apprezzando in maniera particolare l’adesione alla campagna contro la tampon tax. Il direttore ha anche annunciato l’avvio, a partire da mercoledì 8 settembre,

dell’esecuzione dei test antigenici rapidi per certificare la negatività all’infezione da Covid-19 direttamente in farmacia. I test potranno essere prenotati telefonando allo 055 429671,

attraverso il sito web www.studimedicicomunalidisesto.it/tamponi o di persona in una qualsiasi delle farmacie comunali.