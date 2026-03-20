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Steve Coleman and Five Elements in concerto

By Giustina Terenzi

Per Met Jazz 2026 lunedì 23 marzo al Teatro Metastasio di Prato alle ore 21  arriva il concerto di Steve Coleman and Five Elements

Ѐ dalla seconda metà degli anni Ottanta che la sigla Five Elements è parte fondante dell’universo musicale di Steve Coleman. Il sassofonista di Chicago considera i Five Elements la cellula di partenza della sua musica, uno dei pochi ensemble contemporanei che per longevità e produzione può essere paragonato a gruppi storici del jazz, quali quelli di Miles Davis o John Coltrane.

Coleman è partito combinando il jazz e la cultura hip-hop ma in breve è approdato a una sua classicità, a un procedere angoloso, a volte labirintico, ma sempre caratterizzato da una discendenza importante legata alle pagine più significative del jazz. Con i suoi Five Elements ha sperimentato ampliandosi in formazioni allargate e confrontandosi con i ritmi e i colori delle musiche dell’Africa, di Cuba, del Brasile, ma i Five Elements sono ancora oggi il cuore pulsante, la scintilla che accende la sua musica, al centro di concerti e dischi indimenticabili.

I Five Elements dal nome sembrerebbero cinque, ma invece sono un quartetto. Insieme a Coleman sul palco ci saranno: Jonathan Finlayson alla tromba, Rich Brown al basso elettrico, Sean Rickman alla batteria.

Biglietto intero € 20

TUTTE LE INFO SU www.metastasio.it

 

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