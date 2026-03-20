Prato: giardino diocesi ha ospitato la preghiera di fine Ramadan della comunità Bengalese

Il momento di preghiera si è tenuto questa mattina, è stato promosso dal Centro islamico bengalese di Prato e ha visto la partecipazione di circa cinquecento persone.

Anche quest’anno la diocesi di Prato ha concesso l’utilizzo del piazzale interno del complesso di San Domenico per la celebrare la fine del ramadan. Lo spazio messo a disposizione, precisa la diocesi in una nota, si trova in una zona dell’antico complesso non dedicata al culto, solitamente utilizzata come parcheggio e dotata di un ingresso diverso da quello usato per entrare in chiesa o nel chiostro, che sono rimasti aperti e a disposizione dei fedeli. “Per noi si tratta di un atto di amicizia, nel segno della enciclica Fratelli tutti di papa Francesco”, spiega il vescovo Giovanni Nerbini.

Quello celebrato nel giardino interno di San Domenico è l’Eid al-Fitr, il rito che segna la fine del ramadan, la festa che interrompe il digiuno dei musulmani dopo un mese di astinenza vissuta dall’alba al tramonto. Questo momento è iniziato alle 8 con l’accoglienza ed è proseguito con la preghiera guidata da due imam. Hanno partecipato membri appartenenti a diverse comunità musulmane, non solo quella bengalese, ma anche quella pakistana, marocchina e di altri paesi africani. La celebrazione è avvenuta in modo pacifico e ordinato. A nome della diocesi era presente Gabriele Bresci, segretario della Curia di prato e responsabile del complesso di San Domenico.

Prendendo la parola, Bresci ha dato il benvenuto ai presenti rinnovando il patto di amicizia con le comunità islamiche e chiesto di pregare per la pace in un momento così difficile per il mondo. “Desideriamo esprimere la nostra profonda gratitudine alla diocesi, al vescovo, al Comune di Prato, alla Questura e a tutte le persone che ci hanno sostenuto e che hanno generosamente reso possibile questo spazio per la preghiera. La vostra disponibilità e collaborazione rappresentano un bellissimo esempio di rispetto reciproco e dialogo, valori che rendono la nostra città più forte e inclusiva” le parole di Mohammad Ajman Hossain, coordinatore dell’iniziativa che ha aggiunto: “Prato è la nostra città e ne siamo orgogliosi”