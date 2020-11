Stadio: Fiorentina scrive a ministero della Cultura. “Cosa va conservato del Franchi?”

La Fiorentina ha inviato una lettera al ministero dei Beni culturali e per conoscenza al sindaco di Firenze, Dario Nardella, per chiedere cosa andrebbe conservato dell’attuale stadio Artemio Franchi

La Fiorentina ha inviato una lettera al ministero dei Beni culturali e per conoscenza al sindaco di Firenze, Dario Nardella, per chiedere cosa andrebbe conservato dell’attuale stadio Artemio Franchi di cui lo stesso club viola, nella breve missiva, ha ricordato le “gravi condizioni strutturali di criticità”, in cui versa e “le difformità rilevanti dagli standard Uefa”. Una richiesta avanzata prima di prendere eventuali decisioni e che, comunque, sottolinea la Fiorentina, non vincola ad alcun impegno. La risposta è prevista entro 90 giorni.