St-in a Vicofaro a sostegno di don Biancalani

L’iniziativa è stata promossa dall’Assemblea permanente antirazzista e antifascista di Vicofaro “per dire no all’odio e all’indifferenza e rinnovare il sostegno a don Biancalani e ai migranti da lui accolti”

“Siamo una risorsa, ma veniamo considerati un problema”. Lo ha detto don Massimo Biancalani, il parroco che accoglie i migranti nelle sue due parrocchie di Vicofaro e Ramini a Pistoia, parlando durante il sit-in organizzato oggi pomeriggio davanti alla chiesa di Vicofaro.

L’iniziativa è stata promossa dall’Assemblea permanente antirazzista e antifascista di Vicofaro. Alla manifestazione, organizzata “per dire no all’odio e all’indifferenza e rinnovare il sostegno a don Biancalani e ai migranti da lui accolti”, sono arrivate alcune decine di

persone, anche da fuori città. Qualcuno ha portato alimenti, vestiario, coperte e prodotti per l’igiene personale ai rifugiati accolti a Vicofaro.

“La vera emergenza – ha detto il sacerdote – sarà tra qualche mese, quando per molti di questi ragazzi scadranno i termini per poter rimanere in Italia e saranno lasciati soli e abbandonati a sé stessi. In questo territorio ci siamo noi che ci prendiamo

cura di loro, con umanità, ma in altre zone non è così. C’è un’emergenza in atto, ma nessuno la vuol vedere”.