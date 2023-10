🎧 Al via la nuova stagione del Mandela Forum Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:28 Share Share Link Embed

“La riapertura della palestra di arrampicata indoor ultimo tassello per ritornare completamente alla normalità”. Così l’assessore allo sport del Comune di Firenze Cosimo Guccione durante la presentazione della nuova stagione del Nelson Mandela Forum . Oltre allo sport, tanta musica e spettacoli in cartellone a cominciare dal 14 ottobre con il concerto dei Pooh.

Sport, musica, teatro. E’ una stagione ricca quella del Mandela Forum presentata questa mattina dall’assessore comunale allo sport Cosimo Guccione insieme a Letizia Perini, consigliera città metropolitana di Firenze, Giuseppe Malgeri, direttore e Luigi Bardelli, presidente del CAI Firenze. “La riapertura della palestra di arrampicata indoor, ad oltre tre anni dalla chiusura resa necessaria dalle misure di prevenzione nel periodo di pandemia, rappresenta il segnale tangibile di come il Nelson Mandela Forum torni completamente alla normalità, ad usare quotidianamente questa struttura così importante per la città”. L’assessore Guccione spiega come la palestra sia sempre stata un punto di riferimento per gli appassionati di arrampicata sportiva, un luogo che permette a molti praticanti di tutte le età di cimentarsi nella disciplina divenuta olimpionica. La ristrutturazione della palestra segue a un intervento più generale di miglioramento della struttura che ha visto la realizzazione di nuove pareti per esaltare la coibentazione acustica e termica, oltre a un rinforzo statico della copertura con l’ultimazione dei lavori su una delle 14 travi e di cui si è occupato l’ing. Paolo Cioni. “Così tirato a lucido ora il Mandela è pronto per tutte le occasioni”, dice Malgeri, che ha presentato un programma ricco di spettacoli e musica per un pubblico di ogni età. Il primo concerto in cartellone è quello dei Pooh i prossimi 14 e 15 ottobre, ma non mancheranno nomi come Ligabue (17 ottobre), Hauser (21 ottobre), Giorgia (23 novembre), Irama e RKomi (25 novembre), ed Elodie (5 dicembre) che si esibirà proprio nel giorno del decennale della scomparsa di “Madiba”. Chiudono la stagione i Pinguini Tattici Nucleari il 4 maggio 2024.