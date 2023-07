Venezia, il Governo finanzia il Bosco dello Sport. Guccione: “Stessa cosa per il Franchi?”

Il Governo finanzierà il Bosco dello Sport di Venezia, uno dei due progetti insieme a quello dell’Artemio Franchi di Firenze a cui la commissione europea aveva tolto una parte del Pnrr. La notizia è arrivata questa mattina, martedì

Il decreto – firmato dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, di concerto con il ministro degli Affari europei Raffaele Fitto e il ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti – stanzia 93,5 milioni di euro a valere delle risorse del piano nazionale complementare. “Scongiurato cosi’ – si legge in un comunicato congiunto – il blocco dei lavori di un importante intervento di rigenerazione di un’area degradata della citta’ di Venezia”. E ora Firenze si aspetta che succeda la stessa cosa per il Franchi, anche se, sulla carta, ci sono differenze tra i progetti.

Il nuovo intervento del Governo non comprende infatti il finanziamento dello stadio, che resta a totale carico del comune di Venezia, e finanzia esclusivamente interventi di rigenerazione urbana, oltre ad un importante polo verde che sara’ fruibile anche dai comuni delle aree limitrofe. Soddisfazione e’ stata espressa da parte dei ministri firmatari per il risultato conseguito.

“Siamo felici per la città di Venezia – ha spiegato l’assessore allo sport del Comune di Firenze, Cosimo Guccione – con la quale abbiamo condiviso passo passo tutte le problematiche e le riunioni fatte sui nostri due progetti. Il governo ha trovato una soluzione per Venezia, dimostrando che è possibile finanziare questo tipo di interventi. A questo punto ci aspettiamo pari trattamento per Firenze, altrimenti saremmo di fronte a una gravissima e inaudita discriminazione politica”.

Guccione era intervenuto anche nella giornata di ieri a proposito dello stadio Franchi, sottolineando le resistenze del Governo nella richiesta di accesso agli atti avanzata dal Comune di Firenze.