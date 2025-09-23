S. Spirito Firenze celebra 25 anni di Crocifisso Michelangelo

“L’anima del Genio: 25 anni del crocifisso di Michelangelo a Santo Spirito” è il tema chiave delle iniziative, in programma da ottobre a dicembre, promosso dalla Comunità agostiniana di Santo Spirito a Firenze. La rassegna di eventi prevede presentazioni di libri, convegni a tema storico-artistico, concerti, l’annullo filatelico e altri momenti dedicati all’artista e al suo legame con la Basilica.

“Oggi si apre ufficialmente la nuova sessione delle iniziative della nostra Comunità come momenti aperti alla partecipazione della cittadinanza – ha affermato Padre Giuseppe Pagano, priore di Santo Spirito – per condividere la nostra storia, che si intreccia a quella della nostra città. In particolare, abbiamo dedicato il ciclo di eventi al genio artistico di Michelangelo, la cui attività, nella sua prima fase si lega proprio a Santo Spirito, in particolare con il suo crocifisso.Celebriamo, infatti, i 25 anni dell’opera nella nostra Basilica: la scultura lignea policroma, a lui attribuita, infatti, è conservata nella sagrestia dal 2000.Nella sua lunga storia ci racconta che nasce anche come segno di gratitudine.

Quello che Michelangelo ha rivolto alla nostra Basilica per essere stato ospitato nel convento di Santo Spirito”. Si parte il 14 ottobre con la conferenza di Giovanni Cipriani sul tema ‘Michelangelo e Santo Spirito.La Firenze di Piero dei Medici e Savonarola’; l’11 novembre è in programma l’intervento di Marco Passeri sull’altare Maggiore di Santo Spirito.Il 21 novembre si terrà il concerto con Edoardo Materassi; il 2 dicembre, la conferenza di Enrico Sartoni sul crocifisso di Michelangelo a cui seguiranno presentazioni di libri e l’annullo del francobollo dedicato a Michelangelo.Le celebrazioni si chiuderanno con l’inaugurazione del presepe e il concerto di Natale, in programma l’11 dicembre.