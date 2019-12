Sparatoria Grosseto: proseguono ricerche omicida

Prosegue la caccia all’uomo in fuga che ha sparato due colpi di arma da fuoco nei confronti di altrettante persone, entrambe straniere, la scorsa notte. Un uomo, ferito in maniera gravissima, è deceduto mentre un altro è rimasto ferito.

Il ferito, originario del Senegal, è attualmente ricoverato all’ospedale Misericordia di Grosseto in gravi condizioni. I sanitari, ad ora, non hanno ancora sciolto la prognosi. Secondo quanto si apprende da fonti sanitarie l’uomo avrebbe una pallottola nel petto.

Tutto è accaduto in via della Pace, vicino al centro di Grosseto, nella tarda serata di ieri. Da quanto emerso le due vittime si sarebbero presentati sotto casa dell’uomo che ha poi sparato, sembra con una pistola. In particolare, i due, arrivati in auto, sarebbero scesi e poi, dopo aver suonato alla porta, rimontati a bordo della vettura come per aspettare l’uomo. Quest’ultimo uscito di casa, si sarebbe avvicinato all’auto e avrebbe sparato, colpendone uno alla spalla e al torace e l’altro alla testa. Quest’ultimo era alla guida della macchina e avrebbe anche cercato di allontanarsi con la vettura finendo però contro un’auto in sosta. Lo sparatore è poi fuggito. Sul posto intervenuti i soccorsi sanitari inviati dal 118 e la polizia. Il colombiano, date le sue condizioni, è stato trasportato con l’elisoccorso a Siena, ricoverato a Grosseto l’altro ferito che è stato poi operato: è grave ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul movente aperte varie ipotesi, compreso anche quella di un regolamento di conti per questioni di droga.

la vittima è un cittadino di origine colombiana, l’altro ferito un cittadino di origine senegalese, mentre lo sparatore, a quanto risulta,m sarebbe un uomo di origine brasiliana.

“L’episodio della scorsa notte è un fatto grave che scuote gli animi di una città che fortunatamente non è abituata ad eventi così drammatici che devono essere ripudiati in maniera categorica. Non è ancora maturo il momento per commentare né interpretare quello che è successo ma dalle primissime notizie pare che il fatto sia maturato in contesto criminale”. Così in una nota il sindaco di Grosseto, AntonFrancesco Vivarelli Colonna, commenta il ferimento di due persone, una delle quali poi deceduta, avvenuto la notte scorsa nel capoluogo maremmano. “Siamo fiduciosi del lavoro che gli investigatori della Polizia di Stato, coordinati dalla Procura della Repubblica di Grosseto, stanno conducendo in queste ore – conclude il sindaco – per chiarire motivi e dinamiche e assicurare i colpevoli alle giustizia”.