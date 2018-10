Spara a casellante su A15 a Pontremoli: fermato presunto autore

La polizia ha fermato un uomo sospettato di essere lo stesso che ieri

pomeriggio ha sparato con un fucile da una Mercedes rubata contro un casellante dell’A15 a Pontremoli (Massa Carrara) senza colpirlo. Secondo quanto appreso l’arrestato ha 37 anni, abita a Pontremoli ed è un disoccupato. E’ stato individuato grazie a una telecamera posizionata vicino a dove aveva abbandonato la Mercedes, in un’area industriale dismessa, per salire su un’altra vettura di sua proprietà. Grazie a questi elementi la polizia lo ha rintracciato e arrestato.

E’ stato portato nella caserma della polizia stradale di Massa l’uomo che ieri ha

sparato pure un colpo di fucile nel tentativo di rapinare un casellante all’uscita dell’A15 di Pontremoli (Massa Carrara).

Gli investigatori della Sottosezione hanno rintracciato in zona Ca De Corvi la Fiesta con cui lui andava dove aveva lasciato una Mercedes rubata, vettura usata sia per la tentata rapina al casello autostradale, sia nel tentativo di scassinare la cassa automatica di una stazione di servizio Total il 2 ottobre.

Inoltre alla Polstrada risulta pure che abbia scippato una donna il 5 ottobre. In casa i poliziotti gli hanno trovato le canne mozzate del fucile con cui ha sparato ieri e in tasca ancora le chiavi della Mercedes. Quindi gli agenti hanno recuperato il

fucile e una maschera con il disegno di un teschio con cui agiva e si copriva il volto per non farsi riconoscere.

Ora la Polstrada ha messo l’uomo in stato di fermo per tentato omicidio e tentata rapina, e sta redigendo gli atti da inviare alla procura della Repubblica di Massa. Le indagini

comunque continuano per accertare se si sia reso responsabile di altri reati in altri momenti.

Il casellante, ha fatto in tempo a vedere la canna del fucile spuntare dal finestrino e si è

gettato a terra rimanendo illeso. I pallini di piombo hanno forato il tetto del gabbiotto. Subito dopo l’automobilista, un uomo, ha sfondato la sbarra del casello ed è fuggito.

L’auto è poi risultata rubata due giorni fa a Pontremoli.

“Ringraziamo le forze dell’ordine per il lavoro puntuale, professionale, per l’impegno che stanno mettendo nella ricerca di questo pericoloso personaggio che ieri

indossando in volto una maschera ha sparato con un fucile all’interno del casello autostradale dove stava svolgendo il proprio lavoro un dipendente, a cui rivolgiamo tutta la nostra vicinanza ed affetto”. Lo ha detto, in una nota, il deputato del

Pd Cosimo Maria Ferri.

“Inquietanti sono state le modalità dell’accaduto. E’ innegabile che vi sia grande preoccupazione tra tutta la popolazione. Mi rivolgo al capo della polizia affinché invii personale e mezzi per rafforzare i controlli in un territorio esteso e per consentire l’organizzazione di più equipaggi che possano rendere più efficace e capillare l’attività di ricerca. Confidiamo ed abbiamo fiducia nelle forze dell’ordine e nell’attenzione da parte dei vertici per rafforzare gli interventi”, ha concluso Ferri.