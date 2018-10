Collisione tra due navi vicino Corsica: no feriti allarme, inquinamento

Incidente in mare tra due navi 14 miglia al largo di Capo Corso, in acque internazionali vicine alla Corsica.

Le collisione fra due motonavi nel mar Tirreno è avvenuta in acque territoriali francesi, vicino alla Corsica. E’ quanto risulta alla capitaneria di porto di Livorno dove si conferma che non risultano, al momento, conseguenze per persone, ma si sarebbe però verificato un caso di inquinamento. Anche per questo la Francia, che si sta occupando delle operazioni di soccorso, ha chiesto all’Italia unsupporto.

Dall’Italia sono partite sei imbarcazioni: tre di queste, appunto, hanno caratteristiche operative ‘anti inquinamento’ e sono del consorzio Castalia, di cui una è

salpata proprio da Livorno.

Inoltre viene confermato che nella zona si stanno dirigendo tre motovedette d’altura della guardia costiera, di cui una da Livorno, Nave Ingianni CP 409 che fa base nel porto toscano.