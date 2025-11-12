Controradio Streaming
Spacca vetrina e minaccia con un coltello in via Circondaria a Firenze

By Redazione

Distrugge la vetrina di una concessionaria di motociclette, prova a rubare uno scooter e minaccia i passanti con un coltello.

E’ accaduto nel pomeriggio di ieri in via Circondaria, a Firenze. A dare l’allarme sono stati alcuni passanti che hanno chiamato il 112 Nue, dopo aver visto l’uomo armato di una aspirapolvere colpire la vetrina dello showroom fino a sfondarla. Alcuni passanti hanno provato a farlo desistere, ma l’uomo è entrato nella concessionaria e ha tentato di portare via una moto. Quando si è reso conto che il varco aperto nella vetrina era di dimensioni ridotte ha provato a sfondare l’altra vetrina. Non riuscendo nell’opera ha minacciato i passanti con un coltello. E’ stato bloccato dai carabinieri nel frattempo intervenuti.

 

