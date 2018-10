Sounds on Friday XI Edizione

Il 5, 12, 19, 26 ottobre 2018 la rassegna di musica ai confini del jazz al Circolo La Libertà di Viaccia, Prato. Con Barbara Casini, Gianni Zei Organ Trio, Mirco Mariottini New Quartet, Fabio Morgera. Di seguito il programma nel dettaglio di Sounds on Friday

5 ottobre – Choro De Rua & Barbara Casini

Barbara Casini voce e percussione Barbara Piperno flauto Marco Ruviaro chitarra 7 corde

Lo Choro, genere musicale brasiliano che si è sviluppato fra’800 e ‘900, è insieme al Samba una delle prime manifestazioni di musica specificamente brasiliana. Malgrado le sue antiche origini è tutt’ora praticato dalle nuove generazioni di musicisti, sia a livello interpretativo che compositivo. Nell’arco del tempo molti di questi brani, solo strumentali in origine, hanno guadagnato un testo scritto da poeti e parolieri famosi. In questo concerto Barbara Casini, la più grande interprete di musica brasiliana in Italia, ha voluto unire la sua curiosità e versatilità alla straordinaria bravura e affiatamento di Barbara Piperno e Marco Ruviaro (il duo Choro De Rua) per affrontare il repertorio dello Choro cantato, attingendo a grandi classici e composizioni di autori più contemporanei.

12 ottobre – “Wes Legacy” Gianni Zei Organ Trio

Nel cinquantesimo anniversario dalla scomparsa di Wes Montgomery (uno dei più grandi chitarristi jazz del ‘900) Wes Legacy propone un repertorio strumentale che parte da alcuni brani del chitarrista di Indianapolis per poi muoversi, con libertà, fra classici del jazz e del repertorio brasiliano, riproposti e interpretati con il sound tipico della formazione Organ-trio anni ‘60. In programma musiche di Montgomery, Rollins, Jobim e altri autori contemporanei del jazz e del jazz-samba. Un progetto pieno di energia, capace di attraversare i limiti imposti dai singoli generi musicali, dove melodia, ritmo e improvvisazione si incontrano, alternando momenti di grande tensione ritmica ad atmosfere melodiche suggestive capaci di coinvolgere un pubblico esperto e non..

19 ottobre – Mirco Mariottini New Quartet

Mirco Mariottini clarinetto, clarinetto basso Alessandro Giachero pianoforte Lello Pareti contrabbasso Paolo Corsi batteria

Questo quartetto composto da alcuni tra i migliori musicisti presenti sulla scena jazzistica italiana è frutto di un percorso che ha dato vita nel tempo a varie composizioni, nate in momenti diversi, e che ora vengono riproposte in una sequenza unica con l’intenzione di lasciarsi trascinare dalla musica in piena libertà. E la voglia di andare alla riscoperta, ogni sera in modo diverso, dell’emozione che ha dato origine a ciascuna di essere per coglierne l’essenza più profonda. La poetica seducente di questo ensemble capitanato dal travolgente clarinettista Mirco Mariottini spesso consiste in una spinta accelerata di urgenze espressive che all’improvviso si polverizzano e si dilatano in atmosfere più sognanti e visionarie. Una sintesi, in note, dell’universo emotivo contemporaneo.

26 ottobre – “Climate Blues” Natural Revolution Orchestra

Dario Cecchini, Claudio Giovagnoli, Luca Signorini, Claudio Ingletti sassofoni Carlotta Vettori flauto Matteo Spolveri tromba Riccardo Galardini chitarra Guido Zorn basso Andrea Beninati batteria Fabio Morgera direzione, tromba

Il trombettista napoletano Fabio Morgera, ben noto sulla scena internazionale e in modo speciale su quella newyorkese dove ha suonato per oltre 30 anni, si esibisce con la sua multiforme orchestra composta dai migliori jazzisti toscani per eseguire i brani del nuovo progetto Climate Blues nel segno della Conduction, la rivoluzionaria tecnica di improvvisazione collettiva guidata, appresa da Morgera negli anni trascorsi a New York lavorando con Lawrence “Butch” Morris, che ne è stato l’inventore. Climate Blues secondo disco per la Natural Revolution Orchestra (Drycastle Records), si distingue per un sound eclettico e attuale, ma anche per i titoli dei brani che rimandano a un impegno sociale rivolto all’ambientalismo e al disarmo, e dichiaratamente avverso al consumismo e al capitalismo sfrenato. Grande musica e impegno sociale, saranno gli eccitanti ingredienti di questa speciale serata finale.

Inizio concerti: ore 22.00

Ingresso: 10 euro CIRCOLO LA LIBERTA’ – VIACCIA

Via Pistoiese, 659 – 59100 Prato (PO) – Tel. 0574 810618