Lucca: “Puzzi di morto”, conducente bus insulta ragazzo Sri Lanka

Un ragazzo di 16 anni, originario dello Sri Lanka, ma nato e cresciuto a Lucca, sarebbe stato insultato dall’autista del pullman che lo stava portando a scuola. Gli altri viaggiatori non sono intervenuti e il ragazzo è sceso senza strascichi.

Una vicenda dai contorni ancora tutti da definire portata alla luce dalle pagine del quotidiano “Il Tirreno” dove si parla di sfondo razzista. L’insulto al ragazzo 16enne dello Sri Lanka è avvenuto intorno alle 10 di martedì 2 ottobre.

Secondo il racconto del giovane, l’autista della Ctt Toscana Nord prima avrebbe detto al ragazzo di stare in piedi perchè non c’erano posti a sedere. Poi quando il giovane ha trovato un sedile libero lo stesso conducente lo avrebbe apostrofato pesantemente: “Ma da dove vieni dal cimitero?”. Gli altri viaggiatori non sono intervenuti e il ragazzo è sceso senza strascichi.

Nel pomeriggio il padre del 16enne ha segnalato l’episodio agli uffici della regione che si occupano del trasporto scolastico per poi comunicare comunque al quotidiano che non ha intenzione di sporgere querela. La Ctt Toscana Nord, dal canto suo, ha annunciato che effettuerà le dovute verifiche interne.