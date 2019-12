Sondaggio SWG: “Lega primo partito in Toscana”

Firenze, secondo quanto risulterebbe da un sondaggio SWG sulle Regionali in Toscana, pubblicato dal quotidiano ‘La Nazione’, la Lega, il partito di Matteo Salvini, sarebbe il primo partito anche in Toscana, superando con un ragguardevole 5% il Partito Democratico.

Se questo sondaggio SWG dovesse corrispondere alla realtà, si avrebbe alle elezioni un sorpasso che si potrebbe definire storico in Toscana, rimasta ormai, dopo la vittoria della Lega in Umbria, una delle ultime roccaforti del Partito Democratico.

Ricordiamo che alle Europee la Toscana era stata l’unica delle Regioni italiane dove il Partito Democratico aveva tenuto all’avanzata della Lega.

Secondo questo sondaggio però, la Lega sarebbe al 34%, superando così di ben 5 punti percentuali il Partito Democratico, che invece non andrebbe oltre il 29%.

Secondo gli altri dati del sondaggio, ci sarebbe anche un calo Forza Italia che scenderebbe al 3% dal 4,9%, mentre lieve guadagno da parte di Fratelli d’Italia che si sposterebbe dal 4,9% al 5%.

Per quanto riguarda Italia Viva, il nuovo partito di Matteo Renzi, nonostante il fatto che in Toscana giocherebbe in casa, le previsioni di SWG lo vedrebbero fermo non oltre il 5%.